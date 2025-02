04 février 2025 à 07h01 par La rédaction

Realme C75 : un smartphone robuste et performant à moins de 200 euros

Avec ce modèle, Realme ambitionne de renforcer sa présence sur le marché français en proposant un smartphone abordable, mais aussi conçu pour durer.

Encore peu connue sur le marché européen, la marque Realme compte ainsi poursuivre son ascension et ne manque pas d’ingéniosité pour se distinguer de la concurrence.

Avec son nouveau modèle C75, proposé à moins de 200 euros, le fabricant mise sur un argument de taille : performance et durabilité. Ce nouveau venu vient enrichir la série C, reconnue pour son positionnement très compétitif.

Doté d’un écran LCD de 6,72 pouces Full HD+, il fonctionne sous Realme UI 5.0, basé sur Android 14. Sous le capot, il embarque une puce Helio G92 de MediaTek, accompagnée de 24 Go de RAM dynamique et d’un stockage de 128 ou 256 Go, selon la version choisie.

Au dos, il dispose d'une caméra primaire de 50 MP complétée par deux autres capteurs. À l'avant, il dispose d'un capteur de 8 MP pour les selfies.

Un smartphone résistant

Pensé pour affronter les conditions les plus extrêmes, le Realme C75 bénéficie d’une protection multicouche qui lui permet de résister à l’eau et à la poussière grâce aux certifications IP69, IP68 et IP66. Il supporte ainsi les jets d’eau à haute température, les éclaboussures et même une immersion prolongée. Sa technologie SonicWave Water Ejection renforce encore cette robustesse en évacuant rapidement l’eau accumulée dans les haut-parleurs.

Premier modèle de la marque à recevoir la certification "Rugged Smartphone" de TÜV Rheinland, il a passé avec succès les tests de résistance aux chocs MIL-STD 810H, norme militaire. Son design ArmorShell, intégrant un verre de protection renforcé et un boîtier en aluminium moulé, lui assure une protection contre les chutes et impacts à 360°.

Autonomie et recharge optimisées

L’autonomie est un autre atout majeur du Realme C75. Sa batterie de 5 828 mAh offre jusqu’à 23 jours en veille, tandis que la charge rapide 45 W permet de récupérer 3 heures d’autonomie en appel en seulement 5 minutes de charge. Conçue pour durer, la batterie affiche une longévité de quatre ans et une grande résistance aux perforations et à la compression.

Un design soigné et des fonctionnalités IA avancées

Disponible en deux coloris, Lighting Gold et Storm Black, le Realme C75 arbore un revêtement nano-optique et une technologie d’impression micro-détaillée pour un rendu élégant. Malgré sa robustesse, il reste fin et léger, avec une épaisseur de 7,99 mm et un poids de 196 g.

L’intelligence artificielle joue également un rôle clé, avec des fonctionnalités comme AI Clear Face, qui améliore instantanément la netteté des portraits. Son écran FHD 90 Hz assure quant à lui un confort visuel optimal.

Prix et disponibilité

Le Realme C75 est proposé à 199 € en version 8/128 Go et 229,99 € en version 8/256 Go. Une offre de lancement permet de lest acquérir respectivement à 169 € et 199 € jusqu’au 18 février.