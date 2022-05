20 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Realme continue sa percée en France

Realme vient d'entrer dans le Top 5 des marques de smartphones en France au 1er trimestre 2022. La marque chinoise atteint les 5% de parts de marché en France et se place dans le Top 5 mobile dans 11 pays européens en nombre de smartphones expédiés selon les dernières estimations d'expédition de smartphones du cabinet Canalys (sell-in).

La marque chinoise reste également bien ancrée dans le Top 4 sur le marché européen grâce à au 1er trimestre 2022. Realme se classe dans le Top 5 dans pas moins de 11 pays européens, selon le dernier rapport de Canalys. En Europe de l'Ouest, Realme est resté stable avec une croissance de 377%, porté par une forte performance et une forte croissance annuelle en France (443%), en Allemagne (2809%), en Italie (352%) et en Espagne (223%). Le constructeur a consolidé sa position dans le Top 5 de ces quatre pays par l'intermédiaire de partenariats variés et en proposant des offres attrayantes aux utilisateurs.

La marque a maintenu une forte présence en Europe centrale et en Europe de l'Est, avec une position dans le Top 4, principalement grâce à la Pologne où elle a une fois de plus détrôné Apple dans le Top 3. Realme a également maintenu une performance prometteuse en République tchèque, en Grèce et en Slovénie en se classant dans le Top 4 dans chaque pays.

Il faut savoir que le constructeur a été particulièrement actif en Europe tout au long du premier trimestre 2022. Il a ainsi lancé la série 9 Pro, la 5G pour tous avec la devise "All in 5G", sans oublier sa première série haut de gamme GT 2. Realme a également lancé le GT NEO 3.