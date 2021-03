17 mars 2021 à 08h33 par Philippe

Realme dévoile son premier appareil photo de 108 mégapixels

Lors de son événement en ligne "Camera Innovation", la marque chinoise Realme a présenté son premier appareil photo de 108MP de sa prochaine série 8.

Le Realme 8 Pro adopte la dernière génération de capteur Samsung 108MP HM2 comme caméra principale, avec 12000 x 9000 pixels et une grande taille de capteur de 1/1,52". La taille supérieure d'un seul pixel assure une meilleure qualité d'image. Et le HM2 prend également en considération le binning 9 en 1 des pixels, ISOCELL Plus et Smart-ISO, permettant aux téléphones Realme de prendre des photos dans des conditions plus lumineuses.

La photographie au format 108MP prise par le Realme 8 Pro profite d'une exposition globale mieux équilibrée avec des couleurs vives et des détails nets dans les zones claires et sombres. Les détails restent nets même après un zoom.

Grâce à la nouvelle technologie In-sensor Zoom, le Realme 8 Pro a atteint une plus grande clarté de zoom. Au sein de l'appareil photo du Realme 8 Pro, le mode x3 activera un nouveau In-sensor Zoom, le capteur n'utilisera que les 12 mégapixels cartographiés avec la partie zoomée pour générer une image. Le processus d'imagerie est plus rapide en raison de la taille réduite de la photo de 12 Mpx, ce qui permet au Realme 8 Pro de prendre huit photos de 12 Mpx à la suite et de les entrer dans l'algorithme d'amélioration de la clarté pour augmenter encore la clarté de l'image.

Nouveau mode Starry avec vidéo time-lapse

Dans le cadre du nouveau mode Starry, Realme a également lancé la première vidéo de la série Starry Time-lapse sur smartphones. Les vidéos en mode "Starry Time-lapse" sont généralement réalisées en tournant plusieurs clips via des caméras professionnelles, puis en synthétisant et en combinant ces clips par un ordinateur grâce à un logiciel de montage vidéo. Realme a mis au point un algorithme vidéo exclusif de Time-lapse basé sur des photos d'étoiles. Il faut 480 secondes pour prendre 30 photos et générer ensuite une vidéo en 1 seconde, ce qui signifie que le mode Time-lapse peut montrer les perpétuels changements d'univers à une vitesse 480 fois supérieure.

Photographie Tilt-shift

La photographie de type Tilt-shift est réalisée à l'aide d'objectifs Tilt-, qui peuvent faire apparaître de manière claire seulement une partie de la photo et garder toutes les autres parties hors du focus pour créer une impression de monde miniature. Grâce au nouvel algorithme de photographie par Tilt-shift de Realme, la série Realme 8 est capable de prendre des photos par Tilt-shift ainsi que des vidéos par Tilt-shift 10x plus rapides, présentant le monde d'une manière fantastique et unique. Le Realme 8 Pro est également le premier smartphone au monde à proposer des vidéos par Tilt-shift.

Realme propose également quelques options de réglage en mode Tilt-shift, comme la forme, l'angle, la position et la taille de l'effet Bokeh, et même l'effet de transition entre la zone Bokeh et la zone claire. Il est également possible choisir et personnaliser l'effet Bokeh pour qu'il s'adapte au mieux à la scène.

Nouveaux filtres pour les portraits

De nos jours, la plupart des smartphones prennent des photos de portraits avec un effet Bokeh standard en arrière-plan. Désormais dans la série Realme 8, trois filtres emblématiques sont proposés : Portrait Néon, Portrait Bokeh Dynamique et Portrait IA Couleur.