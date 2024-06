25 juin 2024 à 00h15 par La rédaction | 25 juin 2024 à 04h08

Realme frappe fort sur le marché français avec le GT6, un smartphone haut de gamme qui bouscule les codes

Après s'être concentré sur les entrées et milieux de gamme en France, Realme frappe fort avec le GT6, un smartphone haut de gamme bourré de technologies de pointe. Ce "Flagship Killer", comme le surnomme le constructeur chinois, arrive sur le marché français avec des performances redoutables à un prix attractif.

L'appareil arbore un écran frontal de 6,78 pouces, une taille généreuse devenue classique. Avec sa définition de 1264 x 2780 pixels, il offre une image d'une grande finesse et de détails précis. Pour une expérience fluide et réactive, il bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un atout non négligeable pour les jeux et le multimédia.

Techniquement, il s'agit d'un écran LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), une technologie qui permet d'ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement en fonction de l'activité à l'écran, ce qui optimise la consommation d'énergie. Il faut savoir aussi que l'écran prend en charge le DCI-P3, un espace colorimétrique étendu qui garantit une reproduction des couleurs plus fidèle et plus riche, pour une expérience visuelle encore plus immersive.

Un écran Ultra Bright de 6 000 nits

Enfin, sa luminosité maximale de 6000 nits (en pic) assure une excellente lisibilité, même en plein soleil. L'écran Ultra Bright de 6 000 nits est conçu à partir de matériaux luminescents qui garantissent une bonne visibilité même en plein soleil. Cette luminosité permet d'avoir des visuels extrêmement clairs, même lorsque l'écran est directement exposé à la lumière du soleil. Les technologies HDR et Pro-XDR viennent s'ajouter à cette luminosité. De plus, l'écran ajuste automatiquement sa luminosité sur 10 240 niveaux en fonction de l'environnement.

La technologie LTPO 8T a été intégrée au GT 6. Son taux de rafraîchissement s'adapte automatiquement tout en permettant des économies d'énergie pouvant atteindre 20%. Par ailleurs, realme a concentré son attention sur la fatigue des yeux grâce à sa technologie de tamisage PWM 2160 Hz et son système de protection oculaire alimenté par l'IA qui adapte les réglages de l'écran. Le système inclut aussi un mode Sleep dédié pour une utilisation de nuit. Le GT 6 est également doté de panneaux en verre Corning GGV2 qui améliorent la résistance aux gouttes d'eau et aux rayures.

Performances remarquables grâce au chipset Snapdragon 8s Gen 3C

Doté du dernier chipset Snapdragon 8s Gen 3C, le realme GT 6 dispose également de la fonctionnalité Geek Power Tuning, qui permet de personnaliser l'optimisation des performances avec un chiffrement dédié afin de protéger les données personnelles et de renforcer la sécurité.

Système photo performant

Le realme GT 6 est équipé d'un appareil photo principal 50 MP Super OIS doté d'un système de vision nocturne alimenté par le capteur Sony LYT-808. Cet objectif est conçu pour capturer des détails même dans des conditions de faible luminosité. Grâce à sa mise au point entièrement pixélisée et omnidirectionnelle, ainsi qu'aux technologies DOL-HDR, LBMF et Dual Native ISO, l'APN permet d'avoir une qualité d'image supérieure dans des conditions de faible éclairage. Une vaste plage dynamique 4K est disponible pour l'enregistrement et la lecture de vidéos en Dolby Vision, grâce à l'objectif principal et à l'appareil téléphoto.

L'appareil telephoto 50 MP dispose d'un zoom 2x et 4x. Le smartphone est doté d'un appareil frontal avant 32 MP. La qualité des prises de vue peuvent être également améliorées grâce aux fonctionnalités telles que le mode Portrait, le HDR ou la fonction AI Beautification.

Ce smartphone compatible avec le chargement 120 W, dispose d'une batterie de 5 500 mAh. Sa conception combine deux cellules de 2 750 mAh connectées en série, pour une capacité totale de 5 500 mAh, ce qui permet une utilisation prolongée sans avoir besoin de recharger fréquemment les appareils. Cette architecture de batterie Dual-Cell permet non seulement de doubler la puissance de chargement, mais elle est également compatible avec la technologie SUPERVOOC 120 W. Grâce à cette capacité, il est possible de recharger jusqu'à 50 % de la batterie en seulement 10 minutes, et atteignent une pleine charge au bout de 26 minutes.

Realme Next AI : L'intelligence artificielle au service de votre quotidien

Realme dévoile Next AI, une suite de fonctionnalités intelligentes conçues pour vous simplifier la vie. Parmi les nouveautés, on retrouve : IA Vision de Nuit permettant de capturer des photos et vidéos même dans des conditions de faible luminosité. La fonction IA SmartLoop permet quant à elle de partager du contenu instantanément avec vos contacts les plus proches, en fonction de vos habitudes et du contexte. Combinée à la fonction One Touch Delivery, elle permet un accès direct, en un clic, aux fonctionnalités fréquemment utilisées, ce qui renforce considérablement l'efficacité et le confort d'utilisation.

Système de refroidissement avancé

De plus, le realme GT 6 intègre un système de refroidissement avancé Iceberg Vapor équipé d'une chambre à vapeur de plus de 10 000 mm2. Cette conception permet de dissiper efficacement la chaleur et de garantir des performances durables, même après une utilisation intensive et prolongée.

Tarifs et disponibilité

Le realme GT 6 est disponible en 3 versions (8+256Go, 12+256Go, 16+512Go) aux prix respectifs de 549,99 €, 599,99 € et 699,99 valables jusqu'au 4 juillet.