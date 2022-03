07 mars 2022 à 00h15 par Philippe

realme GT 2 et GT 2 Pro : les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque

La série realme GT 2 représente une étape cruciale pour le constructeur, qui se lance sur le marché des smartphones haut de gamme. Le realme GT 2 Pro est équipé du Snapdragon 8 Gen 1 et sera disponible est au prix 749,99 €. Le realme GT 2, équipé du Snapdragon 888, sera quant à lui disponible à partir de 549,99 €. Les deux smartphones seront commercialisés dès le 11 mars prochain.

Un écran 2K Amoled avec la technologie LTPO 2.0

Le realme GT 2 Pro dispose d'un écran Super Reality avec un affichage avec une très haute résolution et un taux de rafraîchissement élevé. En tant que premier écran plat AMOLED 2K au monde avec la technologie LTPO 2.0, l'écran Super Reality a été créé à l'aide d'un écran AMOLED E4 de 6,7 pouces avec plus de 4,5 millions de pixels et un nombre de 525 pixels par pouce. Cette plus grande densité de pixels signifie que le texte s'affichera de manière plus nette et que les images montreront des détails plus précis.

L'écran Super Reality offre une profondeur de couleur de 10 bits. Ce niveau de profondeur de couleur peut produire 1 024 nuances de rouge, de vert et de bleu, soit un total de 1,07 milliard de couleurs. Cela représente 64 fois plus d'informations sur les couleurs qu'un écran 8 bits classique, qui ne peut produire qu'environ 16 millions de couleurs. L'écran Super Reality peut atteindre une luminosité extérieure maximale de 1 400 nits. 10 240 niveaux de luminosité individuels s'ajustent automatiquement en fonction de l'environnement de l'utilisateur. L'écran du realme GT 2 Pro a d'ailleurs reçu la note DisplayMate A+ et la certification HDR10+.

Grâce à la technologie LTPO 2.0, l'écran Super reality peut ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement de 1 à 120 hertz. Et avec le mode GT 3.0, il peut également offrir un échantillonnage tactile instantané de 1 000 Hz. Il est également protégé par le verre Gorilla Victus de Corning.

Un processeur Android

Le realme GT 2 Pro est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1. Il adopte la technologie de processus avancée 4nm d'une architecture ARM v9. Le realme GT 2 Pro présente une grande zone de dissipation thermique de l'industrie, soit 36761 mm², pour un refroidissement allant jusqu'à 3 degrés Celsius afin de maximiser les performances de la puce. La zone de refroidissement est construite avec une toute nouvelle structure de refroidissement à 9 couches avec une zone VC en acier inoxydable de 4129mm².

La série realme GT 2 a quatre variantes de couleur : Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue. La coque arrière du realme GT 2 Pro est fabriquée en copolymère biosourcé LNP ELCRIN de SABIC, certifié par ISCC+.

Une configuration à trois caméras comprenant une première caméra ultra-large à 150° et une caméra à microlentille 40x

Le realme GT 2 Pro est pourvu d'un module photo avec trois capteurs. Il dispose d'un appareil photo ultra grand-angle de 150 degrés et d'une micro-lentille 40x.

L'appareil photo principal de 50 Mpx est doté d'un capteur IMX766 phare avec des fonctions PDAF et OIS omnidirectionnelles sur tous les pixels. Le IMX766 est doté d'une stabilisation d'image optique pour les photos et d'une stabilisation d'image électronique pour les vidéos. La stabilisation optique de l'image signifie que l'objectif lui-même se déplace physiquement pour compenser les mouvements de votre main.

En outre, la caméra ultra-large de 150 degrés peut réaliser des panoramas extrêmes, ce qui augmente le champ de vision des images de 278 % par rapport à la plupart des caméras principales (84°).

La caméra à microlentille 40X 2.0 permet d'être deux fois plus éloigné du sujet, ce qui facilite la mise au point. La profondeur de champ a été multipliée par 4, ce qui garantit une meilleure mise au point de l'image, des visuels beaucoup plus nets et une mise au point encore plus facile.

Interface realme UI 3.0 avec 3 ans de mises à jour du système d'exploitation

Basée sur Android 12, l'interface realme UI 3.0 est livrée avec des icônes 3D nouvellement conçues, un Fluid Space Design et des Omojis, ainsi que des fonctions de confidentialité améliorées comme le contrôle des autorisations d'applications et le masquage de la localisation.

Le realme GT 2 Pro intègre un design biopolymère, un écran AMOLED 2K LTPO haut de gamme, la dernière plateforme Snapdragon 8 Gen 1, la plus grande zone de dissipation thermique ainsi que trois appareils photos puissants. En outre, il est également équipé d'une charge SuperDart de 65W, d'une batterie massive de 5000 mAh, d'un système avancé de matrice d'antenne et de doubles haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, préinstallé avec realme UI 3.0 basé sur Android 12.

Quant au realme GT 2 possède le même équipement que le realme GT 2 Pro, à savoir le design, la batterie, le realme UI 3.0 et la RAM. Il est doté d'un écran AMOLED E4 de 120 Hz, du processeur Snapdragon 888 5G et du système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable. Enfin, le realme GT 2 profite également du mode GT 3.0, offrant la même expérience de performance que le GT 2 Pro.