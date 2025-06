05 juin 2025 à 00h00 par La rédaction | 05 juin 2025 à 03h08

realme GT 7 Dream Edition : un smartphone de prestige aux couleurs d'Aston Martin Aramco F1

Dans l’univers du smartphone, certaines collaborations marquent un tournant. C’est précisément le cas de l’édition spéciale realme GT 7 Dream Edition, fruit d’un partenariat stratégique inédit entre realme, marque de smartphones à la croissance fulgurante, et l’écurie Aston Martin Aramco F1, symbole de prestige, d’innovation et de performance. Avec cette Dream Edition, realme ne se contente pas de proposer une simple variation esthétique de son GT 7 : elle incarne une vision ambitieuse mêlant design iconique, puissance technologique et esprit de la course automobile.

Une collaboration stratégique de prestige

Annoncé officiellement par realme, ce partenariat avec Aston Martin Aramco F1® illustre la volonté du constructeur chinois de se positionner comme un acteur majeur du haut de gamme. Trois ans après le début de leur collaboration, cette Dream Edition devient la première concrétisation matérielle d’une alliance qui promet de voir naître deux éditions co-brandées par an.

Selon Sky Li, PDG de realme, « collaborer avec une équipe légendaire comme Aston Martin Aramco F1® nous pousse à redéfinir les limites de l’innovation ». De son côté, Matt Chapman, responsable des licences de l’écurie britannique, salue l’arrivée de realme dans le monde de la Formule 1 avec un produit qui mêle "hautes performances et design innovant".

Un design inspiré par l’automobile de prestige

Ce partenariat se manifeste visuellement dès le premier regard porté sur le realme GT 7 Dream Edition. L’appareil est livré dans un packaging exclusif, intégralement revêtu du vert emblématique Aston Martin Racing, teinte historique associée à l’héritage britannique de la marque automobile.

La boîte, siglée des logos des deux partenaires, contient un livret collector revenant en images sur la genèse de cette collaboration. L’expérience est pensée pour les amateurs de design comme pour les passionnés de course.

La coque arrière du smartphone se distingue nettement de la version standard. Outre sa teinte verte, elle arbore un logo Aston Martin en surimpression, surmonté de l’inscription « Formula One Team ». Le logo realme est discrètement placé en bas de la coque.

Autre clin d’œil aux lignes des voitures de course : le design Aerodynamic Flow Lines, composé de deux ailes stylisées et de fines stries qui évoquent le capot d’un bolide. Le bloc photo, composé de trois capteurs, est cerclé d’un liseré doré, tandis que le bouton d’alimentation jaune rappelle les touches de couleur utilisées en Formule 1. Le logo Hyperimage+, d’ordinaire sur le contour du module photo, a été déplacé à l’intérieur de celui-ci, accentuant la sobriété de l’ensemble.

Une interface logicielle entièrement revisitée

Le raffinement ne s’arrête pas à l’extérieur. realme a également repensé l’interface logicielle pour s’accorder à l’identité visuelle de cette édition Dream. Toujours basé sur realme UI 6 sous Android, le système propose une personnalisation complète :

Un écran de verrouillage aux teintes vertes et orné du logo Aston Martin.

Un écran d’accueil repensé avec des icônes personnalisées évoquant l’univers de la Formule 1 : fibre de carbone, pneus de course, cockpit.

Une palette de couleurs dominée par le vert et le jaune, utilisée pour les icônes des applications préinstallées.

Seuls le centre de contrôle et les paramètres système conservent leur présentation classique, pour ne pas dérouter totalement les utilisateurs.

Des performances identiques à la version standard... avec un bonus de mémoire

Si cette Dream Edition brille par son design et son interface, elle repose sur l’architecture éprouvée du realme GT 7 standard, à une différence notable près : sa configuration mémoire musclée.

Elle embarque ainsi 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, contre des configurations inférieures sur la version de base. Ce surplus de mémoire ravira les utilisateurs exigeants, qu’ils soient amateurs de multitâche intensif, de gaming ou de création de contenu.

Pour le reste, le GT 7 Dream Edition reprend l'ensemble des caractéristiques techniques du modèle standard. Il est animé par le puissant processeur MediaTek Dimensity 9400e, gravé en 3 nanomètres, qui affiche un score impressionnant de plus de 2,25 millions de points sur AnTuTu, le plaçant parmi les meilleures puces Android du marché. Sa batterie de 7000 mAh, associée à une technologie de charge rapide filaire de 120W, permet de retrouver une autonomie complète en seulement 40 minutes.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces offre une expérience visuelle immersive grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, sa luminosité élevée et son contraste profond.

Côté photographie, le smartphone s’équipe d’un triple module, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de même définition et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, pour couvrir tous les usages.

Enfin, pour garantir une parfaite stabilité thermique, même en utilisation intensive, realme intègre un système de refroidissement avancé IceSense à base de graphène, capable de dissiper la chaleur à 360 degrés.

Prix et disponibilité

Proposé au tarif de 899,99 €, le realme GT 7 Dream Edition se positionne comme un "flagship killer" haut de gamme, à un prix maîtrisé face à ses concurrents directs. Disponible sur le site officiel de la marque, il représente une pièce de collection pour les passionnés de Formule 1 comme pour les amateurs de technologie au design recherché.