29 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction | 29 novembre 2024 à 08h27

Realme GT 7 Pro : le challenger haut de gamme qui offre un bon rapport qualité-prix

Realme vient d'annoncer l'arrivée en France de son nouveau modèle haut de gamme, le GT 7 Pro. Déjà commercialisé en Chine, il se distingue par ses caractéristiques techniques avancées et son prix attractif.

Livré sous Android 15 avec Realme UI 6.0, ce smartphone haut de gamme est propulsé par le puissant processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm comprenant 12 Go de RAM avec 256 Go ou 512 Go de stockage.

Son écran OLED LTPO de 6,7 pouces, fabriqué par Samsung, a un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la photo, il embarque trois capteurs (50, 50 et 8 mégapixels) pour des photos grand-angle (24 mm) , ultra grand-angle (16 mm) ainsi qu’un zoom optique x3 (73 mm). Son capteur frontal est de 32 mégapixels. Des algorithmes d'intelligence artificielle viennent également renforcer les performances photographiques.

Il est alimenté par une batterie de 6500 mAh qui se recharge rapidement grâce à une technologie de 120 watts. Sa batterie Titan 6 500 mAh dispose de la technologie d'anode en silicone-carbone. Elle offre des performances préservées avec des températures allant jusqu'à -30° C. Ce smartphone peut atteindre les 50 % de charge en 13 minutes et une charge complète en 37 minutes.

Le Realme GT 7 Pro utilise l'intelligence artificielle NEXT AI avec une nouvelle interface (version 6.0). Son IA intégrée améliore les retouches photo et la qualité des graphismes dans les jeux vidéo.

Avec sa certification IP69, ce smartphone résiste à une pression d'eau équivalente à une immersion de 2 mètres pendant une demi-heure. Sa technologie de reconnaissance d'empreintes digitales par ultrasons, fonctionnelle sous l'eau. Elle est associée à un système de drainage sonore intégré au haut-parleur.

Ce modèle 5G prend en charge les normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Disponibilité et prix

Disponible dans des tons Mars Orange et Galaxy Grey, le Realme GT 7 Pro est commercialisé au tarif de 999,99 € pour la version 12+256Go et 1099 € pour la version 12+512 Go.