30 mai 2025 à 00h00 par La rédaction | 30 mai 2025 à 09h03

Realme GT 7 : retour fracassant en France avec un smartphone qui bouscule les codes du haut de gamme

Après une période de retrait, realme signe son grand retour sur le marché français avec une stratégie ambitieuse et un positionnement clairement orienté vers le haut de gamme abordable. Le constructeur asiatique lance deux nouveaux modèles, les GT 7 et GT 7T, et propose à travers eux une alternative séduisante aux géants déjà installés. Pour cette prise en main, nous nous sommes penchés sur la version GT 7, équipée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Un retour sur le segment du haut de gamme accessible

Le realme GT 7 vise à occuper une place stratégique entre les segments milieu et haut de gamme. Qualifié de flagship killer, il entend offrir une expérience digne des meilleurs smartphones du marché, mais à un tarif bien plus abordable. La grille tarifaire reflète cette ambition, avec un modèle de base à 749,99 € (12 Go + 256 Go), une version 512 Go à 799,99 €, et une édition spéciale Aston Martin (16 Go + 512 Go) à 899,99 €. Avec cette configuration et ce niveau de prix, la concurrence reste relativement restreinte : le GT 7 pourrait bien frapper juste.

Design et prise en main

Le GT 7 séduit d’emblée par son grand écran de 6,78 pouces. Le capteur d’empreinte digitale, bien que rapide, est placé un peu bas sur l’écran, ce qui peut surprendre. Protégé par du Gorilla Glass 7i, l’écran bénéficie d’une solidité classique. À l’arrière, realme mise sur un design soigné avec un bloc photo rectangulaire légèrement dissymétrique.

Le constructeur innove également en utilisant du graphène, intégré entre deux couches de fibre de verre. Ce matériau, reconnu pour sa conductivité thermique exceptionnelle, permettrait au téléphone de rester légèrement chaud l’hiver et plus frais en été, optimisant ainsi le confort d’usage. Le toucher est agréable, la coque résiste bien aux traces de doigts, et les boutons, tous situés à droite, tombent naturellement sous les doigts, même pour les mains de petite taille. Le bouton de mise sous tension et le contour du bloc photo se démarquent par sa teinte dorée ou rouge selon la version.

Les dimensions du smartphone – 162,42 x 76,13 x 8,3 mm pour 206 g – en font un appareil plutôt imposant, ce qui pourrait gêner certains utilisateurs. Il se distingue néanmoins par sa certification IP68 et IP69, assurant une résistance à l’eau, à la poussière, et aux jets puissants. La boîte inclut une coque en silicone et un film de protection déjà appliqué.

Un écran impressionnant pour le multimédia

L’écran AMOLED du GT 7 affiche une définition de 2780 x 1264 pixels, offrant une densité de 450 ppp, une excellente netteté et une lisibilité parfaite, même en plein soleil grâce à un pic de luminosité annoncé de 6000 nits. Bien qu’il ne dispose pas de la technologie LTPO, il propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz réglable selon les usages.

Compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, l’écran est taillé pour les contenus multimédias. Les amateurs de jeux vidéo bénéficieront d’une réactivité tactile de 2600 Hz, assurant une réponse ultra-rapide aux commandes. Le smartphone s’adapte même aux doigts humides, ce qui reste rare. Les couleurs sont fidèles, surtout en mode Pro, qui s’aligne sur la température de couleur D65, et l’utilisateur peut ajuster manuellement la colorimétrie selon ses préférences.

Connectivité et communications au top

Le realme GT 7 adopte les dernières normes de connectivité. Il est équipé d’un modem 5G ultra rapide, d’une compatibilité Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, du NFC, et peut accueillir deux nano-SIM ou une nano-SIM et une eSIM. Grâce à une puce dédiée à la gestion des antennes, la sensibilité du signal est améliorée de 25 % selon realme. À l’usage, cela se traduit par une excellente qualité de réception, y compris dans des environnements difficiles. L’appareil est aussi équipé d’un port infrarouge, utile avec l’application de télécommande universelle intégrée.

Performances : le MediaTek Dimensity 9400e à l’épreuve

Le realme GT 7 embarque le processeur MediaTek Dimensity 9400e, une puce performante gravée en 4 nm, conçue selon une architecture « full big core » avec un cœur Cortex-X4 cadencé à 3,4 GHz. Associée à un GPU ARM Immortalis-G720, cette configuration assure une exécution fluide, même dans les jeux les plus exigeants ou en capture vidéo 4K jusqu’à 120 FPS avec prise en charge du RayTracing.

Les performances sont solides, comme en témoigne un score AnTuTu atteignant jusqu’à 2 120 000 points en mode GT, un mode haute performance. Ce score place le GT 7 parmi les smartphones Android les plus puissants du moment, bien qu’en deçà du Galaxy S25 Ultra et ses 2,4 millions de points. En jeu comme en usage quotidien, le smartphone est très fluide et stable, même sous forte charge. La coque chauffe modérément grâce à la dissipation thermique assurée par le graphène.

Le GT 7 fonctionne sous Android 15 avec realme UI 6.0, une interface bien optimisée, fluide et riche en fonctionnalités. L’intelligence artificielle est omniprésente, avec des outils pratiques comme AI Planner, capable de générer des rendez-vous automatiquement à partir de données extraites de messages ou photos. D’autres fonctions sont également intégrées, comme une gomme magique pour effacer les éléments indésirables des photos, la traduction instantanée ou encore l’intégration de Google Gemini.

Photo : une configuration équilibrée et efficace

Le module photo principal repose sur un capteur Sony IMX906 de 50 Mpx avec une optique grand-angle lumineuse. Il délivre des clichés très détaillés, aux couleurs dynamiques. De jour comme de nuit, les résultats sont convaincants, même si le rendu colorimétrique est parfois plus flatteur que naturel.

Le téléobjectif propose un zoom optique x2 de qualité, avec de bons résultats jusqu’à un grossissement x5 grâce à des algorithmes efficaces. La nuit, il montre quelques limites avec du bruit numérique. L’ultra grand-angle surprend par sa précision en journée, et sa cohérence chromatique avec les autres capteurs. De nuit, il se défend honorablement malgré un capteur plus modeste.

En façade, la caméra de 32 Mpx réalise de très bons selfies, et permet des enregistrements vidéo en 4K à 60 fps avec support Dolby Vision.

Autonomie record et recharge ultra rapide

Le realme GT 7 se distingue particulièrement par son autonomie, grâce à une batterie record de 7000 mAh, l’une des plus grandes actuellement disponible. Dans des conditions d’usage intensif, le smartphone dépasse facilement les deux jours d’utilisation. Selon le constructeur, il permet plus de 20 heures de streaming vidéo ou plus de six heures de jeu en continu, ce que confirment les premiers tests. . Lors d’un événement officiel, le GT 7 a même établi un record Guinness de lecture vidéo continue pendant 24 heures.

Cette autonomie exceptionnelle s’accompagne d’une charge rapide de 120 W. Il est regrettable que le chargeur ne soit pas fourni dans la boîte, mais avec un adaptateur compatible, il est possible de récupérer 50 % de batterie en moins de 15 minutes et de réaliser une charge complète en environ 40 minutes. Mais ce qui manque le plus, c’est la recharge sans fil alors qu’elle devient une norme sur ce segment.

Un retour en force pour realme

Au final avec le GT 7, realme revient sur le devant de la scène avec un smartphone ambitieux, puissant, et à l’autonomie hors du commun. Ce modèle coche presque toutes les cases : design distinctif, performances solides, grand écran, connectivité complète, interface soignée et, surtout, une autonomie qui redéfinit les standards actuels. Quelques concessions sont faites, comme l’absence de recharge sans fil ou le manque de certification Dolby Atmos, mais elles restent marginales face à l’expérience globale proposée.