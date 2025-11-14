14 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

realme GT 8 Pro : le premier smartphone au module photo interchangeable se dévoile

À l’heure où les smartphones haut de gamme cultivent une ressemblance presque industrielle, realme tente un pari audacieux. Avec le GT 8 Pro, dévoilé le 6 novembre 2025 et attendu en France début décembre, la marque chinoise introduit une innovation que personne n’avait encore osé commercialiser : un module photo entièrement interchangeable, pensé comme un accessoire esthétique autant que fonctionnel. Un geste de design fort, qui s’accompagne du lancement de realme UI 7.0, la nouvelle interface maison sous Android 16 centrée sur la personnalisation, la transparence logicielle et l’intelligence artificielle.

Un module photo interchangeable pour rompre avec l’uniformité

Dans un marché dominé par des blocs photo massifs et figés, realme prend tout le monde à contre-pied. Le GT 8 Pro permet de retirer le module d’origine, de le remplacer en quelques secondes et de transformer ainsi l’apparence du téléphone. Le principe évoque un bijou que l’on changerait selon son humeur, ou un petit jeu de construction qui réinvente le rapport à l’objet.

Pour Chase Xu, Directeur Marketing et Vice-Président de realme, il s’agit de répondre à une frustration croissante : «Les jeunes utilisateurs veulent des appareils qui reflètent leur personnalité, mais le marché du haut de gamme leur impose des designs identiques». La marque assume donc une vision nouvelle du flagship : diversifié, modulable et expressif.

L’opération se veut simple : un module se dévisse, un autre se clipse, l’assemblage produit un “clic” précis et tactile. Une manière de redonner au smartphone une dimension presque artisanale, loin du minimalisme froid qui domine la concurrence.

Diary White, Urban Blue : une esthétique qui mise sur les matières et la durabilité

realme ne s’est pas contenté d’une innovation mécanique. Le GT 8 Pro est proposé en deux finitions à forte identité visuelle : Diary White et Urban Blue. Cette dernière attire particulièrement l’attention grâce à son dos en cuir effet papier, obtenu à partir de plastiques et textiles recyclés. La texture est fine, légèrement rugueuse, agréable en main et suffisamment résistante pour un usage quotidien.

Les pigments sont naturels, le revêtement est fabriqué en silicone organique, et la technologie Photonic Nano-Carving offre une précision impressionnante, atteignant 0,02 mm sur les motifs. L’ensemble est certifié Global Recycled Standard, un argument rare pour un modèle orienté performance. Une façon pour realme de prouver que le design haut de gamme peut rimer avec responsabilité environnementale.

Power dressed in deep hues.The #realmeGT8Pro in Urban Blue features a refined paper-leather finish that feels soft, sleek, and built to impress, complete with the world’s first Modular Camera Island.Know More:https://t.co/8V5VLzD9qfhttps://t.co/uvEpSlAcY5#realmexRICOHGR… pic.twitter.com/n8pi5S0PB5 — realme (@realmeIndia) November 6, 2025

realme UI 7.0 : transparence, fluidité et personnalisation à grande échelle

Le lancement du GT 8 Pro marque également les débuts de realme UI 7.0, une interface remaniée en profondeur et fondée sur Android 16. realme parle ici de design “Light Glass” : transparence, reflets, profondeur et transitions visuelles plus douces.

Les icônes adoptent un style Ice Cube plus lumineux et géométrique, le centre de contrôle se pare d’un effet de verre dépoli tandis que le dock devient animé et réactif. Le nouveau Flux Theme 2.0 renforce la dimension personnalisable avec la possibilité de choisir des fonds vidéo créés par IA, des Live Photos animées, des widgets modulables ou encore des écrans de verrouillage repensés.

Jamais l’interface realme n’avait offert une telle liberté, dans un esprit qui rivalise désormais avec les écosystèmes les plus flexibles du marché.

L’IA devient un véritable assistant personnel

Au-delà du visuel, realme UI 7.0 mise sur une intelligence artificielle plus présente et plus contextualisée. AI Notify Brief livre des résumés des actualités et rappels matin et soir. AI Framing Master analyse la scène et propose des cadrages optimisés pour la photographie. AI Gaming Coach apprend des habitudes de jeu pour ajuster les performances et améliorer l’immersion.

Mais la surprise vient surtout de l’ouverture de l’écosystème : le système devient compatible avec iPhone et Apple Watch Connect. Appels, messages ou données santé peuvent désormais se synchroniser, un rapprochement inédit entre deux univers historiquement fermés l’un à l’autre.

Performances optimisées : plus rapide, plus fluide, plus cohérent

realme UI 7.0 ne se limite pas à un lifting esthétique. Grâce au nouveau moteur interne baptisé Flux Engine, la marque annonce une réactivité accrue, des performances quotidiennes en hausse et une fluidité améliorée du défilement.

La barre latérale multitâche permet d’accéder instantanément à des outils clés sans quitter son activité, tandis que les animations Seamless renforcent la continuité entre les applications. realme cherche ainsi à créer un écosystème cohérent, où smartphones, accessoires et services interagissent sans friction.

Une stratégie pensée pour la nouvelle génération

Le message de realme reste fidèle à son ADN : parler aux jeunes utilisateurs, souvent en quête de produits stylés, puissants et capables de refléter leur personnalité.

Le GT 8 Pro incarne cette philosophie en combinant design modulaire, finitions écologiques, interface personnalisable et intelligence artificielle omniprésente. Il sera le premier appareil à embarquer realme UI 7.0, avant un déploiement progressif sur d’autres modèles comme le GT 7 Pro à partir de novembre.

Avec cette proposition singulière, realme envoie un signal clair : le haut de gamme peut encore être surprenant.