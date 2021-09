14 septembre 2021 à 06h00 par Philippe

Le realme GT Master Edition arrive en France

Né de la collaboration entre realme et le designer Naoto Fukasawa, le GT Master Edition a récemment reçu le IF Design Award 2021, qui récompense un design innovant inspiré du voyage. Le célèbre designer industriel japonais s'est inspiré des valises pour concevoir le dos du modèle Voyager Grey, en cuir végétal et caractérisé par une texture particulière en relief rappelant celle des bagages cabine à roulette.

Côté écran, le smartphone dispose d'une dalle Samsung AMOLED de 6,43 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. La batterie de 4 300 mAh prend en charge la charge rapide realme, SuperDart de 65W, permettant de recharger à 100% son smartphone en 33 minutes.

Le realme GT Master Edition intègre le processeur 5G Qualcomm Snapdragon 778G, fabriqué avec un processus 6 nm, et hérite d'un système de refroidissement pour mieux gérer les sessions de jeu exigeantes.

Il dispose aussi d'une caméra frontale Sony de 32MP, tandis que le capteur principal possède toujours une résolution de 64MP qui est doté d'un objectif ultra grand angle de 119° et d'un objectif macro. Un mode de street photo a été introduit grâce à la technologie DIS (Dynamic Image Snapshot) et aux filtres spécialement conçus pour la street photo.

Le realme GT Master Edition peut être acheté dans deux autres coloris : Cosmos Black et Luna White.

La version 8 GB + 256 GB est disponible à 399 euros et le modèle 6 GB + 128 GB est à 349 euros. Ces deux smartphones sont commercialisés auprès des revendeurs Amazon, Cdiscount, AliExpress, Fnac Darty, Electro Dépôt et le site officiel de realme.