26 février 2021 à 06h00 par Philippe

Le realme GT a été présenté en avant-première au MWC de Shanghai

Lors du MWC de Shanghai 2021, la marque chinois Realme a présenté en avant-première son nouveau produit phare : le realme GT qui sera lancé le 4 mars prochain en Chine. La série GT deviendra la série phare avec les meilleures performances dans la gamme des smartphones realme dans le cadre de la stratégie annoncée.

Parallèlement, pour mieux exploiter les performances du Snapdragon 888, le realme GT est équipé de manière innovante du système de refroidissement VC en acier inoxydable. Le nouveau système de refroidissement améliore encore plus les performances de dissipation de la chaleur du téléphone en utilisant de l'acier inoxydable dans le système de refroidissement et en optimisant la structure de dissipation de la chaleur.

Realme a également annoncé officiellement sa stratégie "Dual-platform Dual-flagship" dans le segment du milieu et du haut de gamme. La marque décidé d'adopter la technologie 5G de la série Qualcomm Snapdragon 8 et de la série MediaTek Dimensity et lancera deux séries phares axées respectivement sur les performances et l'image.