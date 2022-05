18 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Realme lance la série realme 9 avec deux smartphones 4G et 5G et son premier Pad Mini

Realme a présenté sa nouvelle gamme de produits de sa série numérotée 9 avec les realme 9 et 9 5G. Ces deux lancements s'accompagnent également de l'arrivée du nouveau Realme Pad Mini.

Realme 9

Le Realme 9 est doté d'un système avancé de triple caméra de 108 MP, comprenant une caméra principale de 108 MP équipée du capteur Samsung ISOCELL HM6, d'un objectif grand angle et d'un objectif macro.

Realme a utilisé la technologie Nonapixel Plus en combinant 9 pixels en un seul. Cette technologie permet d'améliorer considérablement la sensibilité par faible luminosité et la gestion du bruit pour offrir des photos de nuit nettes et détaillées. De plus, la mise au point automatique, jusqu'à 9 fois plus précise, et le zoom 3x intégré au capteur permettent aux utilisateurs de prendre facilement des photos claires. Ceci s'ajoute au mode Street Photography 2.0 du Realme 9, au Peak & Zoom et au filtre 90's Pop.

La texture du Realme 9 est inspirée par la lumière du désert. Lorsque la lumière du soleil éclaire le dos du smartphone, sa couleur change. Pour obtenir cet effet de lumière ondulée dynamique en 3D, Realme a imbriqués 6 couches de matériaux via les technologies de revêtement Plasma Atom-coating et la nano impression UV.

Son poids plume est de 178 grammes et mesure 7,99 mm d'épaisseur.

Le Realme 9 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 680, qui combine les cœurs Cortex-A73 et Cortex-A53 dans son processeur octa-core. Le tout cadencé à 2,4 GHz. Le processeur Snapdragon 680 utilise le processus de gravure avancée 6nm qui permet une efficacité énergétique jusqu'à 20% supérieure à celle de la technologie en 11nm. Le SoC Qualcomm Snapdragon 680 est également doté du puissant GPU Adreno 610.

En outre, le Realme 9 est équipé d'un écran Super AMOLED 90Hz avec taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz pour les jeux. Son écran est de 6,4 pouces protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5.

Ce modèle est compatible avec la technologie Dart Charge 33W. Cette technologie de charge à haute tension et à faible courant peut recharger la batterie de 5000 mAh du Realme 9 à 100% en 75 minutes, et à 50% en 31 minutes

Le Realme 9 sera disponible le 17 mai en trois variantes de couleur : Sunburst Gold, Meteor Black et Stargaze White. Chacune est déclinée en deux combinaisons de stockages différentes au prix de 279,99 € (6Go+128Go) et 299,99 € (8Go+128Go).

Realme 9 5G

Ce modèle est propulsé par le processeur Snapdragon 695 5G, qui conjugue deux puissants cœurs Arm Cortex-A78 dans son CPU huit cœurs cadencé jusqu'à 2,2 GHz. Le Snapdragon 695 est produit grâce à un procédé de gravure de 9nm, ce qui lui permet des performances accrues pour une consommation réduite, prolongeant ainsi l'autonomie de la batterie. Le Snapdragon 695 est équipé d'un GPU Adreno 619 qui offre une augmentation des performances allant jusqu'à 30%. Le processeur Snapdragon 695 5G prend également en charge la technologie DSS (Dual Sim Stand-by).

Le Realme 9 5G est équipé d'un écran FHD Ultra Fluide de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage de 240 Hz.

Le Realme 9 5G présente pour la première fois au monde un design holographique à ondulations, qui ressemble aux techniques utilisées sur les emballages de nombreuses marques renommées telles que Coca Cola et Louis Vuitton. La texture du Realme 9 5G s'inspire des dunes de sable sans cesse mouvantes. Pour obtenir cet effet d'ondulation dynamique, Realme a développé de manière indépendante le premier "procédé de revêtement holographique à gradient d'ondulation" de l'industrie et a appliqué de manière son "procédé de super revêtement".

Son capteur d'empreintes digitales est situé sur la tranche. Le Realme 9 5G fait 8,5 mm d'épaisseur et pèse 191 grammes.

Le Realme 9 5G est disponible en deux coloris : Stargaze White et Meteor Black en version 4Go + 64Go au prix de 259,99€.

Realme Pad Mini

La tablette sous Android est équipée d'un écran WXGA+ (Wide Extended Graphics Array) de 8,7 pouces, qui occupe 84,59% de la face avant du produit, ainsi que d'un système stéréo à double-enceintes.

Le Pad Mini est équipé d'une batterie à large capacité de 6400mAh. Cette tablette dispose également d'une charge rapide de 18W. Realme propose également la fonction de charge inversée. Ainsi, lorsque les smartphones des utilisateurs sont à court d'énergie, il suffit de les recharger avec le Realme Pad Mini via le câble de données fourni. Elle mesure 7,59 mm d'épaisseur avec un poids de 372 grammes.

Le Realme Pad Mini est également équipé d'une recharge rapide de 18W afin d'être rechargée rapidement en cas de batterie faible. Le processeur Unisoc T616 à huit cœurs du Realme Pad Mini atteint une fréquence allant jusqu'à 2,0 GHz. La partie GPU est assurée par le Mali G51 et ses 750 MHz.

Le realme Pad Mini sera disponible dès le 17 mai en deux variantes de couleur : Gris et Bleu, aux prix de 179,99€ (WIFI, 3Go + 32Go), 199,99€ (WIFI, 4Go + 64Go) et 229,99€ (LTE 4Go + 64Go).