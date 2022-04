19 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Realme lance le C35, un entrée de gamme d'un appareil photo de 50 MP

Le realme C35 se distingue par sa caméra principale haut de gamme de 50 MP équivalent à celui du GT2 Pro avec une ouverture f/1.8, permettant de prendre des photos plus détaillées. Le realme C35 dispose d'un objectif noir et blanc ouvrant à f/2.8 pour les photos portraits ainsi qu'un objectif macro avec une ouverture de f/2.4.

Le realme C35 est équipé du processeur Unisoc T616 et a une double certification : TUV Smartphone High Reliability Certification et Real Quality.

En matière de batterie, le realme C35 est équipé d'une batterie 5000 mAh et de la charge rapide 18W de la série C. Selon les données constructeur, il peut rester en veille 39 jours et se recharger à 50% en 49 minutes. De plus, il est aussi le premier téléphone de la série C avec un écran FHD de 6,6 pouces. Le realme C35 mesure 8,1 mm d'épaisseur.

Le realme C35 est disponible en deux couleurs : Noir lumineux et Vert lumineux sous deux configurations : 4GB+64GB à 179,99€ et 4GB+128GB à 199,99€. Le C35 est disponible chez : Fnac, Darty, Auchan, Carrefour et Cdiscount.