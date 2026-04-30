30 avril 2026 à 00h00 par Philippe

realme lance les 16 5G et C100 5G en France avec une nouvelle fonction antivol

Le constructeur chinois realme renforce son offensive sur le marché français avec le lancement simultané de deux nouveaux smartphones accessibles, les realme 16 5G et realme C100 5G. Disponibles à partir du 12 mai 2026, ces modèles s’inscrivent dans une stratégie claire : proposer des appareils complets à prix contenus, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités différenciantes, à commencer par un système antivol inédit intégré à realme UI 7.0.

Une nouvelle fonction antivol pour renforcer la sécurité

Au-delà du matériel, realme met en avant une évolution logicielle pensée pour répondre à un usage quotidien de plus en plus exposé aux risques de vol. Baptisée « Antivol », cette fonctionnalité repose sur un principe simple : détecter des situations jugées suspectes et réagir immédiatement.

Concrètement, le système déclenche automatiquement un verrouillage du smartphone, active le mode économie d’énergie et émet une alarme sonore dès qu’un événement critique est détecté. Trois cas de figure sont surveillés en priorité : le retrait de la carte SIM, l’interruption soudaine de la charge, typiquement dans un lieu public, ou encore la déconnexion des écouteurs, un scénario fréquent dans les transports.

L’intérêt du dispositif repose aussi sur sa persistance. Grâce à l’optimisation énergétique des appareils, l’alerte sonore peut durer sur une longue période, jusqu’à ce que l’utilisateur authentifié via code ou reconnaissance faciale reprenne le contrôle. L’objectif est double : rendre l’appareil inutilisable pour un tiers et augmenter les chances de localisation.

Avec cette approche, realme s’inscrit dans une tendance plus large du secteur, où la sécurité logicielle devient un argument différenciant, y compris sur des smartphones de milieu et d’entrée de gamme.

Deux smartphones pour couvrir des usages distincts

realme 16 5G : design, innovation et résistance

Pensé pour un public jeune, le realme 16 5G mise sur une combinaison d’originalité et de robustesse. Son élément le plus singulier reste l’intégration d’un miroir directement au module photo arrière. Une idée simple mais efficace qui permet d’utiliser le capteur principal de 50 mégapixels pour les selfies, avec une qualité supérieure à celle de la caméra frontale.

L’appareil embarque un écran AMOLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, associé à un processeur MediaTek Dimensity 6400 Turbo. L’ensemble est alimenté par une batterie de 6 550 mAh compatible avec la charge rapide 45 W. realme met également en avant la durabilité de cette batterie, capable de conserver 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge.

Sur le plan de la résistance, le smartphone affiche des certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, couvrant aussi bien l’immersion que les projections d’eau à haute pression. Proposé à partir de 399,99 euros (379,99 euros en offre de lancement).

realme C100 5G : autonomie record et robustesse assumée

De son côté, le realme C100 5G adopte une philosophie différente, orientée vers l’endurance et la fiabilité. Certifié selon la norme militaire MIL-STD-810H, il est conçu pour résister aux chocs et aux conditions d’utilisation exigeantes.

Son écran LCD de 6,8 pouces se distingue par un taux de rafraîchissement de 144 Hz, encore rare à ce niveau de prix. Il est animé par un processeur MediaTek Dimensity 6300 et soutenu par une batterie de 6 600 mAh avec charge rapide 45 W. Le constructeur annonce jusqu’à trois jours d’autonomie, un argument clé pour les utilisateurs intensifs.

Disponible à partir de 239,99 euros (219,99 euros en promotion de lancement), le modèle vise clairement le segment d’entrée de gamme en proposant des caractéristiques généralement réservées à des catégories supérieures.

Une offensive tarifaire dans un marché sous pression

Avec ces deux lancements, realme entend renforcer sa présence sur un marché français particulièrement concurrentiel. Les offres de lancement, valables jusqu’au 31 mai, permettent de réduire les prix de 20 euros, accentuant encore l’agressivité tarifaire de la marque.

En parallèle, le constructeur profite de la French Week d’Amazon pour promouvoir le realme 16 Pro+ à 449,99 euros avec un chargeur SUPERVOOC offert, une opération destinée à soutenir la visibilité de son catalogue.

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