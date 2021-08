20 août 2021 à 01h29 par Philippe

realme lance le MagDart, le chargeur magnétique sans fil "le plus rapide du monde " à 50W

La nouvelle marque chinoise Realme, qui veut se faire une place sur le marché des smartphones, lance MagDart, une solution de recharge magnétique sans fil pour Android. Cette solution comprend le chargeur sans fil magnétique de 50W le plus rapide au monde, mais aussi le realme Flash, le premier smartphone Android prenant en charge la recharge sans fil magnétique, et plusieurs autres accessoires de recharge magnétique. realme entend être un pionnier de l'écosystème de la recharge sans fil magnétique.

realme Flash, le premier smartphone Android qui supporte la recharge sans fil magnétique

Le realme Flash est doté d'une batterie d'une capacité de 4500mAh et peut prendre en charge jusqu'à 50W de charge sans fil MagDart, ce qui permet de charger la batterie de 0 à 100% en moins d'une heure, soit un temps de recharge similaire à celui du chargeur filaire SuperDart de realme 50W.Le chargeur MagDart 50W est doté d'un système de refroidissement par air actif qui maintient la température de la carte mère et de la bobine à un niveau raisonnable grâce à un ventilateur compact et puissant capable d'évacuer rapidement la chaleur en aspirant un grand flux d'air dans le chargeur, afin de maintenir la puissance de charge à un niveau élevé pendant plus longtemps.

Le chargeur MagDart 15W, un chargeur sans fil magnétique fin

realme a également dévoilé son chargeur MagDart 15 W qui ne mesure que 3,9 mm, soit 26,4 % de moins que le chargeur MagSafe, mais il reste plus rapide que ce dernier grâce à la séparation de sa technologie à bobine et de son circuit intégré. Il place la carte mère et la bobine aux deux extrémités de la prise de charge et du bloc de charge respectivement, ce qui rend le bloc de charge fin, avec une seule bobine de charge. Il sépare ces deux sources de génération de chaleur, permettant ainsi de la réduire et d'offrir des heures de charge de haute puissance pendant plus longtemps. Cela permet de recharger la batterie de 4500 mAh de 0 à 100% en 90 minutes.