24 juin 2021 à 08h07 par Philippe

Realme lance la realme Watch 2 et sa version Pro

Un an après que Realme se soit positionné sur le marché des montres connectées, Realme vient d'officialiser à nouveau ses Watch 2 et Watch 2 Pro.

Realme Watch 2 Pro

La realme Watch 2 est dotée d'un écran tactile couleur de 3,5 cm (1,4 pouce) avec une résolution de 320*320 pixels (323 PPI). Sa luminosité est de 600nits avec cinq niveaux de réglage, les utilisateurs peuvent donc voir l'écran clairement peu importe la lumière ambiante. La surface de l'écran utilise le TFT-LCD.

Sur le cadran par défaut de la realme Watch 2, plus de 10 animations dynamiques peuvent être affichées, comme des cadrans de montre dynamiques, une interface de chargement, etc. La realme Watch 2 peut également fournir des cadrans de montre personnalisables avec des aiguilles, des fonds, des styles de dégradés de couleurs, etc. tous définis par l'utilisateur.

La realme Watch 2 est livrée avec un bracelet de 22mm, qui est également le même que celui de la realme Watch S et de la realme Watch S Pro. La realme Watch 2 dispose d'une batterie très efficace de 315mAh et utilise également une puce à faible consommation d'énergie ainsi qu'un Bluetooth 5.0 à faible consommation d'énergie, optimisant la batterie, pour assurer une autonomie de 12 jours.

Realme Watch 2 Pro

Realme lance également la Watch 2 Pro avec un grand écran couleur amélioré de 1,75 pouce (4,4 cm), la nouvelle montre bénéficie d'une zone de visualisation de l'écran 56 % plus grande que la génération précédente. L'écran présente également une résolution élevée de 320x385 pixels et une luminosité maximale de 600 nits

La realme Watch 2 Pro comprend diverses fonctionnalités pour différents scénarios sportifs, notamment un système GPS précis, un moniteur SpO2 qui suit les niveaux de saturation en oxygène du sang, un moniteur de détection de la fréquence cardiaque et un total de 90 modes sportifs (une augmentation par rapport aux 16 modes d'origine). Sa fonctionnalité GPS est alimentée par un système GPS à double satellite qui offre une précision de positionnement maximale de 2,5 mètres et un temps de positionnement très rapide allant jusqu'à 2 secondes, permettant un suivi précis de l'emplacement même sans utiliser de téléphone.

La durée de vie de la batterie de la montre a été considérablement améliorée ; Elle peut offrir 14 jours d'autonomie grâce à sa batterie haute efficacité de 390 mAh.

La realme Watch 2 est disponible au prix de 54,99 euros. La version Pro est quant à elle commercialisée au prix de 74,99 euros sur le site de realme et Amazon.