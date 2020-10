09 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

Realme lance sa série 7 avec deux nouveaux smartphones : les Realme 7 et 7 Pro

Officialisés début septembre en Inde, les smartphones realme 7 et realme 7 Pro débarquent en France. La marque chinoise Realme, continue sur sa lancée avec la commercialisation de deux nouveaux smartphones : les Realme 7 et 7 Pro. Le Realme 7 se distingue avec son écran 90 Hz et le Pro7 avec sa charge de 65 W.

Realme 7

Conçu pour les jeux, le realme 7 est cadencé par un processeur Helio G95. Il est également équipé de deux cœurs Cortex-A76 à haute performance jusqu'à 2,05 GHz et de six cœurs Cortex-A55 à haute efficacité jusqu'à 2 GHz, ainsi que du Mali-G76GPU à 900 MHz. Ce smartphone est doté d'un écran à 90 Hz. L'appareil intègre un capteur d'empreintes digitales latérales, intégrant la reconnaissance d'empreintes digitales avec le bouton de bordure. Le realme 7 intègre une batterie de 5000mAh. Parallèlement, le realme 7 dispose d'une charge Dart de 30W, permettant une charge de 50% en 26 minutes.

Le quadruple appareil photo est composé d'un APN de 48MP, d'un ultra grand-angle de 8MP à 119°, d'un objectif macro et d'un objectif pour portrait N&B. Le capteur GM1 de Samsung possède une ouverture de f/1,8. Avec une ouverture de f/2,3 et une résolution de 8 MP, les utilisateurs n'ont pas besoin de se pencher en arrière pour les selphies grâce à cet objectif ultra grand-angle avec un champ de vision de 119°. Il suffit d'un clic pour passer en mode grand angle.

Le realme 7 est pourvu d'un écran ultra-fluide de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Capable de produire 90 images par seconde, l'écran à 90 Hz a un taux de rafraîchissement de 50 % supérieur à celui d'un écran conventionnel à 60 Hz. L'écran a un rapport de 20:9, une résolution FHD+ de 2400x1080P, un ratio écran/corps de 90,5% et une luminosité de 480nits.

Le realme 7 est disponible en versions : 4GB+64GB à 179 euros, 6GB+64GB à 199 euros et 8GB+128GB à 249 euros.



Realme 7 Pro

Ce modèle dispose de la technologie SuperDart de 65W qui peut charger jusqu'à 13% en 3 minutes. La batterie de 4500mAh peut être chargée à 100% en 34 minutes. Le realme 7 Pro est doté d'une caméra principale de 64MP alimentée par le capteur IMX682 de Sony, un objectif macro ultra grand-angle de 8MP à 119 degrés et un objectif pour portrait N&B. Il comprend également une caméra frontale de 32MP qui peut capturer des selfies lumineux dans la nuit noire grâce à son mode Super Nightscape.

Le realme 7 Pro est également équipé du processeur Snapdragon 720G. Il est également équipé d'un processeur Kryo 465 avec deux cœurs Cortex-A76 jusqu'à 2,3 GHz et six cœurs Cortex-A55 jusqu'à 1,8 GHz, ainsi que d'un nouveau GPU Adreno 618, qui est le même que le Snapdragon 730G. Son interface utilisateur realme 2.0 est basée sur le dernier Android 11.

Il profite d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz et il est compatible avec un affichage plus pratique pour le déverrouillage par empreinte digitale. L'écran a un rapport de 20:9 et une résolution FHD+ de 2400x1080 pixels.

Le realme 7 Pro est doté d'une quadruple appareil photo, comprenant un appareil photo principal de 64 MP, un ultra-large angle de 8 MP à 119°, ainsi qu'un objectif macro et un objectif pour portrait N&B. Le capteur Sony IMX682 a un capteur de 1/1.73". Le realme 7 Pro est équipé d'une caméra frontale de 32 MP. Même dans la nuit noire, le mode Super Nightscape peut également capturer des selfies lumineux avec des détails nets et une exposition équilibrée.

Ce modèle est commercialisé à 329 € (8GB+128GB).