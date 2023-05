12 mai 2023 à 00h30 par Philippe

Realme lance son C55 avec une fonctionnalité appelée "mini-capsule" similaire à la Dynamic Island des iPhone

Le realme C55 se positionne comme un modèle de milieu de gamme. Il se distingue par son appareil photo 64 MP, sa charge rapide SUPERVOOC33 W et surtout sa solution logicielle appelée mini-capsule. Son écran est de 6,72 pouces avec une résolution FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Un double appareil photo

Le realme C55 dispose d'un appareil photo 64 MP, ainsi qu'un appareil à selfies de 8 MP et un objectif N&B de 2 MP. Le C55 est le premier modèle de la série C à être équipé d'un capteur phare OV64B et un format optique de 0,5 pouce, soit le même capteur déjà présent sur le realme GT Master Edition. Par rapport au C35 son prédécesseur, le C55 augmente de 54 % la taille du capteur et améliore de 53,8 % la netteté et la résolution des photos.

En outre, des modes d'image et filtres optimisent l'utilisation de l'appareil photo. Grâce à sa technologie d'imagerie ProLight, le C55 améliore la résolution et optimise considérablement sa capacité de suppression des hautes lumières, préservant ainsi plus de détails dans des conditions de faible luminosité.

Le realme C55 propose jusqu'à 8 Go de RAM dynamique et 256 Go de ROM, ce qui représente actuellement le plus important espace de stockage sur ce segment, avec une capacité d'extension mémoire pouvant atteindre 1 To. La technologie avancée DRE du realme C55 permet de doubler les 8 Go de RAM afin d'obtenir une capacité équivalant à 16 Go, pour une expérience utilisateur beaucoup plus fluide.

Le C55 améliore les performances de la batterie avec la charge SUPERVOOC 33 W, pouvant atteindre 100 % en 63 minutes.

Le C55 présente également un cadre à angle droit et un boîtier de 7,89 mm afin d'assurer une meilleure prise en main.Le C55 est équipé du chipset Helio G88. La puce gravée en 12 nm, avec un processeur graphique (GPU) Mali-G52, comporte huit cœurs fréquencés à 2 GHz, affichant un score de 273 364 au benchmark Antutu.

La première mini-capsule pour Android

Le realme C55 surprend avec la première mini-capsule pour Android, qui peut s'adapter intelligemment à l'écran et envelopper la découpe de l'appareil photo. Cette technologie, qui ressemble à la fonction "Dynamic Island" sur les récents iPhone s’adapte autour du poinçon de la caméra frontale afin d'afficher des informations pertinentes.

En effet, l'éclairage dynamique du téléphone peut afficher différentes couleurs en fonction de l'état de la batterie : pleine charge (vert), en charge (bleu) et rouge (batterie faible). Par la suite, les utilisateurs pourront bénéficier de deux fonctionnalités supplémentaires indiquant les données consommées et le nombre de pas parcourus, moyennant une mise à jour OTA. Avec la mini-capsule, ils pourront recevoir des notifications pour un meilleur confort au quotidien.

Enfin, le C55 est livré avec l'interface utilisateur realme UI 4.0 reposant sur Android 13 pour être immédiatement opérationnel, un capteur rapide d'empreintes digitales et un NFC multifonction avec balayage à 360°.

Prix et disponibilité

Le dos du C55 est disponible en deux coloris inspirés par des éléments naturels : Nuit pluvieuse et Pluie en plein soleil.

Le realme C55 est commercialisé à partir de 219,99 € pour la version 6+128G. La version 8+256G du realme C55 arrivera prochainement sur le marché français.