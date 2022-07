28 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Realme lève le voile sur le GT2 Explorer Master Edition

Le realme GT 2 Explorer Master Edition vient d'être lancé en Chine continentale avec un design inspiré des authentiques malles de voyage. Le realme GT 2 Explorer Master Edition est disponible en trois coloris : Wilderness, Snowfield et Black Beach. La variante Wilderness a été créée en collaboration avec le realme Design Studio et Jae-Jung, un créateur et designer renommé pour son expérience chez The North Face, mais également en tant que fondateur de Door, ou encore de par sa collaboration avec Ralph Lauren.

Inspirée par un style de vie urbain, la variante Wilderness présente un design rappelant les authentiques malles de voyage. Les quatre côtés arborent une bordure à la texture mate de haute qualité ainsi que des rivets métalliques décoratifs. Pour compléter son style rétro, l'arrière du téléphone propose un revêtement arrière en cuir végétal écologique de première qualité.

Au niveau de ses spécificités, le realme GT 2 intègre un design biopolymère, un écran AMOLED 2K LTPO haut de gamme, la dernière plateforme Snapdragon 8 Gen 1, la plus grande zone de dissipation thermique ainsi que trois appareils photos puissants. En outre, il est également équipé d'une charge SuperDart de 65W, d'une batterie massive de 5000 mAh, d'un système avancé de matrice d'antenne et de doubles haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, préinstallé avec realme UI 3.0 basé sur Android 12.

Alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1, il adopte la technologie de processus avancée 4nm d'une architecture ARM v9. Le realme GT 2 présente une grande zone de dissipation thermique de l'industrie, soit 36761 mm², pour un refroidissement allant jusqu'à 3 degrés Celsius afin de maximiser les performances de la puce. La zone de refroidissement est construite avec une toute nouvelle structure de refroidissement à 9 couches avec une zone VC en acier inoxydable de 4129mm².

Le realme GT 2 est pourvu d'un module photo avec trois capteurs. Il dispose d'un appareil photo ultra grand-angle de 150 degrés et d'une micro-lentille 40x. L'appareil photo principal de 50 Mpx est doté d'un capteur IMX766 phare avec des fonctions PDAF et OIS omnidirectionnelles sur tous les pixels. Le IMX766 est doté d'une stabilisation d'image optique pour les photos et d'une stabilisation d'image électronique pour les vidéos. La stabilisation optique de l'image signifie que l'objectif lui-même se déplace physiquement pour compenser les mouvements de votre main.

En outre, la caméra ultra-large de 150 degrés peut réaliser des panoramas extrêmes, ce qui augmente le champ de vision des images de 278 % par rapport à la plupart des caméras principales (84°).

La caméra à microlentille 40X 2.0 permet d'être deux fois plus éloigné du sujet, ce qui facilite la mise au point. La profondeur de champ a été multipliée par 4, ce qui garantit une meilleure mise au point de l'image, des visuels beaucoup plus nets et une mise au point encore plus facile.

Basée sur Android 12, l'interface realme UI 3.0 est livrée avec des icônes 3D nouvellement conçues, un Fluid Space Design et des Omojis, ainsi que des fonctions de confidentialité améliorées comme le contrôle des autorisations d'applications et le masquage de la localisation.

Il est disponible en 3 versions : 8+128Go à 3 499 RMB (517€), 8+256Go à 3 799 RMB (560€) et 12+256Go à 3 999 RMB (590€).