18 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Realme est la marque de smartphones Android 5G à la croissance la plus rapide au monde

La marque chinoise realme poursuit sa forte dynamique de croissance sur le segment des smartphones 5G. Selon les dernières données publiées par le cabinet d'analyse Counterpoint Research, realme a été la marque de smartphones Android 5G à la croissance mondiale la plus rapide au troisième trimestre 2021, avec une ascension plus que remarquée en Europe, en Chine et en Inde.

Le fabricant affiche un taux de croissance impressionnant de 831 %, posant ainsi des bases solides pour sa stratégie premium en 2022. Le fabricant a enregistré une augmentation annuelle de ses ventes de smartphones compatibles avec la 5G de 831%, éclipsant ainsi Xiaomi et Samsung.

Il faut savoir aussi que la marque prévoit un investissement de 300 millions de dollars dans la recherche et le développement de technologies 5G ainsi que la création de sept centres technologiques 5G à travers le monde pour soutenir la transition mondiale vers la 5G.