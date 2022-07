19 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Realme Narzo 50i Prime : le modèle le plus abordable de la marque

Realme a dévoilé une nouvelle version de la famille Narzo : le 50i Prime. Trois smartphones composaient déjà la série Narzo 50 de Realme avec les Narzo 50 (4G), Narzo 50 5G et Narzo 50A Prime ; Le realme narzo 50i Prime est tout le dernier né de la gamme.

Doté d'un nouveau design avec des bordures rectilignes et une finition texturée à l'arrière, ce smartphone d'entrée de gamme pèse 182 grammes pour 8,5 mm d'épaisseur. Son écran est de 6.5 pouces.

Il est alimenté par un processeur Unisoc T612 octo-core 12nm cadencé à 1,82 GHz. Sa mémoire RAM est de 4 Go et sa mémoire interne est de 64 Go. Ce modèle peut accueillir jusqu'à 3 cartes et inclure une carte mémoire externe 1 To.

Le smartphone est doté d'un stockage flash haute vitesse UFS 2.2 qui est 300 % plus rapide que l'eMMC 5.1. Il est équipé d'un appareil photo AI de 8 MP au dos de l'appareil. Celui à l'avant pour les selfies est de 5 Mp.

Le narzo 50i Prime dispose également d'une batterie de 5000mAh, qui peut assurer jusqu'à 45 jours d'autonomie en mode veille. Le realme narzo 50i Prime est disponible en deux coloris : Dark Blue et Mint Green. Durant l'Amazon Prime Day, le smartphone bénéficie d'un prix de 109,99 euros au lieu du 139,99 euros pour la version 3+32GB.