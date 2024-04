15 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Realme Note 50 : un smartphone performant à moins de 140 euros

La marque Realme revient sur le marché français avec le Realme Note 50, un smartphone économique à moins de 140 euros.

Son écran est de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est équipé d'un processeur à huit cœurs UNISOC T612 avec une RAM dynamique allant jusqu'à 8 Go et d'une ROM d'une capacité maximale de 128 Go qui peut être étendue jusqu'à 2 To.

Le realme Note 50 profite d'une certification IP54 ce qui lui permet d'être protégé contre la poussière et l'eau. Sa protection d'écran en verre haute résistance et la structure en aluminium coulé lui offre une meilleure résistance face aux chutes.

Côté photo, il dispose d'un capteur l’un principal de 13 Mpx et d'un secondaire de 5 Mpx. Le capteur selfie à l'avant est quant à lui de 5 Mpx.

Pour son prix, ce smartphone offre un design remarquablement fin et léger. Son châssis de 7,99 mm d'épaisseur et il ne pèse que 186 grammes.

A l'instar de Dynamic Island sur iPhone, la fonctionnalité logicielle baptisée "Mini Capsule", spécialement conçue pour le Note 50 permet de mieux se rendre compte de l'utilisation des données, du statut de charge ou encore du comptage de pas et permet de porter directement à l'attention des utilisateurs sur des informations essentielles. Le Note 50 dispose également d'une excellente réception, avec une antenne intelligemment conçue en haut et en bas de l'appareil, ce qui garantit une connectivité stable à tout moment.

La batterie de 5 000 mAh conserve plus de 80 % de sa capacité même après 1 200 cycles de charge. De plus, il est doté de la reconnaissance d'empreintes digitales sur le côté pour un déverrouillage rapide et pratique.

Prix et disponibilité

Le realme Note 50 est commercialisé dans sa version 4Go+128Go au prix de 139,99 euros dans les couleurs Sky Blue et Midnight Black.