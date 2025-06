24 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

realme P3 : un smartphone abordable aux allures de champion

La marque chinoise realme s’apprête à frapper un grand coup sur le marché mondial des smartphones. Avec le lancement du realme P3, le constructeur cible les jeunes utilisateurs et les amateurs de hautes performances au meilleur prix. Performances solides, écran AMOLED ultra-fluide, autonomie de marathonien, et certification IP69… le tout à moins de 200 € en promotion. Décryptage d’un modèle qui pourrait bien bousculer l’équilibre du milieu de gamme.

Une série P pensée pour les jeunes et les exigeants

Dans une lettre ouverte, Sky Li, PDG et fondateur de realme, a présenté la nouvelle série P comme une réponse directe aux attentes des jeunes utilisateurs : un équilibre parfait entre performance, design et qualité d’image. Et le realme P3 incarne cette promesse avec brio.

Un moteur signé Qualcomm : Snapdragon 6 Gen 4

Au cœur de l’appareil, on retrouve le processeur Snapdragon® 6 Gen 4, gravé en 4 nm. Ce SoC de dernière génération affiche une amélioration de 15 % des performances CPU par rapport à son prédécesseur et un score de 760 000 sur les benchmarks, de quoi assurer une fluidité sans faille pour le multitâche, les réseaux sociaux, ou encore les jeux 3D.

Gaming intensif et écran AMOLED Esports

Conçu aussi pour les joueurs, le realme P3 embarque un écran AMOLED Esports de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité maximale de 2000 nits. La compatibilité avec les jeux à 120 images par seconde (notamment MLBB, Free Fire ou encore Honor of Kings) promet une expérience de jeu immersive et fluide.

Un système de refroidissement de 6050 mm², inspiré de la technologie aérospatiale, évite les surchauffes, même lors des sessions les plus intenses.

Une autonomie pensée pour durer

Le realme P3 est équipé d’une batterie Titan de 5260 mAh, qui promet jusqu’à 10 heures de jeu continu. Elle est compatible avec la charge rapide 45W via la technologie propriétaire « bypass charging », limitant la chauffe et prolongeant la durée de vie de la batterie pendant les longues sessions branchées.

Étanchéité extrême : l’IP69, une première à ce prix

Autre point fort rarement vu dans cette gamme de prix : la certification IP69. Le realme P3 résiste ainsi à la poussière, à l’immersion totale et même aux jets d’eau à haute pression. Une robustesse impressionnante, inédite à ce niveau tarifaire.

Un module photo soigné, vidéo 4K à la clé

Côté photo, le realme P3 mise sur un capteur principal de 50 MP (f/1.8) avec autofocus PDAF, épaulé par un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que la caméra frontale de 16 MP (f/2.4) assure des selfies nets et détaillés.

Il permet d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 images/seconde, ou en 1080p jusqu’à 120 i/s, avec une stabilisation électronique gyro-EIS. De quoi séduire les vloggers et les amateurs de contenu vidéo.

Tarifs et disponibilité : une stratégie offensive

Pour accompagner ce lancement, realme propose une offre de lancement exceptionnelle valable jusqu’au 4 juillet.

Le realme P3 sera proposé en deux configurations : une version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage au prix conseillé de 349,99 €, mais disponible en promotion à 259,99 €, et une version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, affichée à 299,99 € et proposée à 199,99 € durant la période de lancement.