05 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Realme passe le cap des 50 millions de ventes de smartphones

La nouvelle marque chinoise Realme, qui veut se faire une place sur le marché des smartphones, vient de franchir le cap des 50 millions de ventes pour se classer au 7e rang mondial. realme a atteint cet objectif en 18 mois depuis fin 2018.

Selon Counterpoint, le taux de croissance du volume des livraisons de realme représente "la plus forte dynamique de croissance parmi les principaux OEM mondiaux". realme connait un grand succès auprès des jeunes du monde entier, ce segment d'utilisateurs constituant la majeure partie de sa clientèle. realme a gagné une niche parmi les jeunes sur ses principaux marchés, notamment l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, les Philippines et certains autres pays d'Asie du Sud-Est.

Parmi les clefs lui permettant de s'imposer sur ce marché très concurrentiel, realme a également fait preuve d'innovation technologique, étant l'une des premières entreprises à utiliser le processeur Snapdragon 865/765G et à introduire l'appareil photo 64MP sur un téléphone. Plus important encore, ces innovations ont permis à realme de présenter des smartphones compatibles 5G aux jeunes et aux jeunes consommateurs, augmentant ainsi sa popularité et sa réputation sur de nombreux marchés internationaux.

Pour les jeunes consommateurs, realme s'est rapidement développé pour offrir une variété de produits AI of Things (AIoT) tels que des produits intelligents audio, visuels et lifestyle pour compléter leur vie de plus en plus connectée. En Inde, realme a vendu plus d'un million d'appareils intelligents audio individuels, atteignant la première place en termes de part de marché au deuxième trimestre 2020. Jusqu'à présent, realme a commercialisé plus de 50 produits AIoT en 2020, et prévoit de doubler cette part en 2021.