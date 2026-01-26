26 janvier 2026 à 00h00 par La rédaction

realme passe du concept à la réalité avec un smartphone à batterie géante de 10 001 mAh

Après avoir multiplié les démonstrations technologiques spectaculaires, realme franchit un cap décisif. Le constructeur annonce l’entrée en production de masse de smartphones équipé d’une batterie de 10 001 mAh avec notamment l’arrivée du nouveau Realme P4 Power. Un tournant qui transforme une prouesse d’ingénierie en produit concret, pensé pour un usage quotidien et destiné à redéfinir le rapport des utilisateurs à l’autonomie mobile.

De la vitrine technologique à la production industrielle

En moins d’un an, realme a opéré une montée en puissance remarquée sur le terrain de l’autonomie. La marque avait d’abord attiré l’attention en mai 2025 avec un concept-phone doté d’une batterie de 10 000 mAh, avant de frapper encore plus fort lors de son 828 Fan Festival en août, en dévoilant un prototype extrême culminant à 15 000 mAh.

Ces annonces successives auraient pu rester de simples exercices de style. Elles débouchent pourtant aujourd’hui sur une concrétisation industrielle : un smartphone prêt à être commercialisé, intégrant une batterie Titan de 10 001 mAh, conçue non pas pour impressionner sur le papier, mais pour s’inscrire dans un usage réel et durable.

Cette trajectoire rapide illustre la capacité de realme à transformer des concepts audacieux en solutions viables à grande échelle, consolidant sa position parmi les acteurs les plus offensifs en matière d’innovation batterie.

Une autonomie pensée pour transformer les usages

Au-delà du chiffre, impressionnant en soi, realme revendique un changement profond dans l’expérience utilisateur. L’ambition affichée n’est pas simplement d’allonger l’autonomie, mais de modifier les habitudes de recharge.

Avec cette batterie de 10 001 mAh, l’utilisateur passe d’une contrainte quotidienne, consistant à brancher son smartphone chaque nuit, à un rythme bien plus espacé, pouvant atteindre deux recharges par semaine. Une promesse qui s’attaque directement à l’un des irritants majeurs du smartphone moderne, l’angoisse de la batterie faible.

Pour y parvenir, realme s’appuie sur une architecture interne optimisée et sur des technologies de gestion intelligente de l’énergie. La batterie Titan intègre également des dispositifs de sécurité avancés, destinés à garantir stabilité, fiabilité et longévité, y compris lors d’usages intensifs ou prolongés. Un point essentiel pour un composant de cette capacité, appelé à fonctionner sur plusieurs années.

Une « cool tech » au service du quotidien

Cette annonce s’inscrit pleinement dans la philosophie revendiquée par la marque, résumée par son slogan « Make it real ». Là où certaines innovations spectaculaires restent confinées aux laboratoires ou aux prototypes de salon, realme fait le choix de l’industrialisation et de la démocratisation.

Le smartphone à batterie de 10 001 mAh n’est donc pas présenté comme un objet expérimental, mais comme un produit de série, pensé pour répondre à un besoin universel.

Dans un contexte où les usages mobiles se multiplient, qu’il s’agisse du streaming, de la navigation, du travail nomade ou encore du jeu, l’autonomie demeure l’un des critères de choix les plus déterminants pour les consommateurs. realme entend s’attaquer frontalement à cette problématique avec une solution radicale et pleinement assumée.Un lancement progressif, l’Europe dans le viseur

En raison de cadres réglementaires spécifiques, notamment en matière de batteries et de transport de produits électroniques, le lancement commercial de ce smartphone débutera sur certains marchés hors Union européenne. realme précise toutefois travailler activement à une adaptation conforme aux normes européennes.

Cette approche graduelle témoigne de la volonté du constructeur de concilier innovation technologique et respect des exigences locales, avec en ligne de mire une commercialisation ultérieure en Europe.

Avec ce smartphone à très grande autonomie, realme ne se contente pas d’enrichir son catalogue : la marque pose un jalon significatif dans l’évolution du smartphone moderne, en réaffirmant que l’autonomie peut redevenir un argument central, et non un compromis permanent.