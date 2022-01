25 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Realme poursuit son insolente croissance

La marque chinoise realme continue à poursuivre sa forte dynamique de croissance. La marque vient officiellement d'annoncer que sa gamme de smartphones numérotée a franchi le cap des 40 millions de ventes. La série numérotée de realme est l'une des plus rapides à rejoindre l'exclusif "Club des 40 millions d'unités" en un peu plus de 2 ans.

Selon le rapport Strategy Analytics, le volume des ventes de la série numérotée de realme a atteint la barre des 40 millions d'unités envoyées, la plaçant au 4e rang dans la catégorie 'New Age Smartphone Families' au 3ème trimestre 2021. Ces ventes ont permis au constructeur de devenir la marque la plus rapide à expédier 100 millions d'unités de smartphones. La série numérotée de realme a atteint cette étape en un peu plus de deux ans seulement depuis le lancement du realme 1 en 2018.

En Europe, la série numérotée de realme a atteint une croissance de 570 % d'une année sur l'autre ; avec plus précisément un taux de croissance de 450 % en France. La Pologne est arrivée en tête de tous les pays avec un taux de croissance de 651 %, tandis que l'Italie suivait avec 610 % et la Belgique 589 %. La France, la Grèce, la République tchèque, l'Espagne et le Royaume-Uni ont tous connu une augmentation de croissance annuelle de plus de 300 %.