18 février 2022 à 00h15 par Philippe

Realme présente ses nouveaux smartphones 5G : 9 Pro, 9 Pro+ et 9i

Après la série 7 et 8, realme continue sur sa lancée avec sa nouvelle série realme 9. Cette nouvelle gamme est composée de trois smartphones abordables : 9 Pr+, 9 Pro+ et 9i. Avec cette nouvelle série, le fabricant chinois entend continuer à prendre des parts de marché sur l'entrée et le milieu de gamme.

Le 9 Pro+ est le premier smartphone à proposer le module photo Sony IMX766 OIS dans un appareil milieu de gamme. La série realme 9 Pro est également dotée du design "caméléon", du processeur Dimensity 920 5G et de l'écran Ultra Smooth Display avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

9 Pro+

Équipé de la technologie ProLight Imaging, propulsée par le capteur phare de Sony, l'IMX766, de la double stabilisation OIS & EIS et de la technologie réduction de bruit active 3.0, le 9 Pro+ offre une très bonne qualité d'image pour un smartphone de milieu de gamme, comparable à celle des téléphones premium plus chers.

De plus, la série realme 9 Pro est parmi les premières à être équipée d'un processeur MediaTek Dimensity 920 5G. Le 9 Pro+ combine un écran 6.4 pouces Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz. Ce modèle est également équipé d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran faisant également office de capteur cardiaque.

Par ailleurs, le 9 Pro+ est le premier smartphone de realme à adapter l'interface utilisateur 3.0 basée sur Android 12 en 2022.

Le 9 Pro+ est commercialisé en deux versions (6+128 Go et 8+256 Go) aux prix respectifs de 379,99 euros et 429,99 euros.

9 Pro

Cette version est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G, d'un système de refroidissement et d'une mémoire allant jusqu'à 13 Go de RAM dynamique. Ce modèle est également doté du design photochromique "caméléon" et d'un triple appareil photo de 64 Mpx avec le mode Street 2.0. Ce smartphone 5G dispose également d'une prise casque certifiée haute résolution de 3,5 mm et de la toute dernière interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12.

Le 9 Pro est disponible en deux modèles (6+128 Go et 8+256 Go) aux prix respectifs de 319,99 euros et 349,99 euros.

La série 9 Pro est conçue par le realme Design Studio et se décline en trois coloris : Bleu aube, Vert aurore et Noir minuit. En version Bleu aube, les realme 9 Pro+ et 9 Pro sont dotés d'un design photochromique inspirant qui change de couleur à la lumière du soleil ou sous des rayons ultraviolets. Ils disposent de haut-parleurs double stéréo Dolby Atmos, d'un moteur linéaire à axe X et une charge Super Dart de 60W (recharge à 50 % en 15 minutes environ).

9i

Le 9i apporte également son lot de nouveautés. Avec le 9i, le constructeur présente le premier processeur 6 nm à moins de 200 € en Europe, à savoir le Qualcomm Snapdragon 680. À l'avant, le 9i dispose d'un écran ultra-fluide de 90 Hz. Le 9i prend également en charge la technologie signature DRE (Dynamic RAM Expansion), qui lui permet de convertir le stockage interne en stockage virtuel, portant la capacité du téléphone à 11 Go de RAM. Ce modèle se décline en 2 coloris : Noir Prisme et Bleu Prisme.

Le realme 9i se place à un tarif de 219,99 euros pour 4+64 Go et 239,99 euros pour 4+128Go.