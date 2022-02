21 février 2022 à 00h15 par Philippe

realme se classe parmi les 5 premières marques de smartphones dans 13 pays européens

La marque chinoise realme se classe désormais parmi les 5 premiers constructeurs dans 13 pays européens, selon les dernières estimations d'expédition de smartphones du cabinet Canalys (sell-in), publiées en février 2022.



Le cabinet Canalys a étudié le développement du marché mondial des smartphones et conclu que realme est la marque de smartphone à la croissance la plus rapide parmi le top 5 des fabricants, avec une augmentation de 518% d'une année sur l'autre realme réalise également une progression plus que notable au cours du quatrième trimestre de 2021, en enregistrant une croissance annuelle de 449 % en Europe et en se plaçant en quatrième position du classement général des constructeurs.

En Europe de l'Ouest, realme a eu une croissance annuelle de 1365% et s'est hissé dans le Top 5 en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique. En Europe centrale et orientale, realme a dépassé Apple et se positionne dans le Top 3 avec une croissance de 10 936% par an et 18% de parts de marché.