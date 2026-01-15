15 janvier 2026 à 00h00 par La rédaction

realme UI 7.0 : l'interface de realme passe un cap avec Android 16 et une IA omniprésente

Avec le lancement du realme GT 8 Pro, le constructeur chinois dévoile simultanément realme UI 7.0, une nouvelle version majeure de son interface maison, désormais basée sur Android 16. Plus qu’une simple mise à jour esthétique, cette évolution marque une volonté claire : affirmer une identité visuelle forte, intégrer l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur et améliorer en profondeur la fluidité du système. Reste à savoir si realme parvient réellement à se différencier dans un univers Android de plus en plus concurrentiel.

Un nouveau langage visuel “Light Glass”, entre élégance et transparence

Sur le plan du design, realme UI 7.0 adopte un nouveau langage baptisé Light Glass, reposant sur des effets de transparence, de profondeur et de matière, avec une inspiration assumée du verre. Un parti pris esthétique qui n’est pas sans rappeler certaines orientations récentes observées chez Apple, mais que realme tente ici d’adapter à son propre univers.

Les icônes, rebaptisées “Ice Cube”, abandonnent leur rendu plat pour adopter un aspect tridimensionnel, presque cristallin, offrant davantage de relief et de dynamisme à l’écran d’accueil. Le centre de contrôle profite quant à lui d’un effet de verre givré, tandis qu’une barre d’accueil dynamique vient restructurer l’interface afin d’en améliorer la lisibilité et l’organisation.

L’ensemble se veut à la fois immersif, moderne et haut de gamme, tout en conservant une prise en main intuitive. Sur le realme GT 8 Pro, déjà commercialisé, ces nouveautés donnent à l’interface un caractère immédiatement identifiable.

Flux 2.0 : la personnalisation poussée à son paroxysme

realme UI 7.0 pousse encore plus loin la personnalisation avec l’arrivée de Flux 2.0, une évolution de son thème dynamique qui enrichit l’interface par l’intégration de typographies de grande taille, d’un affichage permanent panoramique, ainsi que par la prise en charge des fonds d’écran vidéo et des photos animées, renforçant ainsi l’impact visuel et le caractère immersif de l’expérience utilisateur.

La grande nouveauté réside dans l’ajout d’un effet de profondeur de champ généré par intelligence artificielle, capable d’isoler automatiquement le sujet principal d’un fond d’écran pour renforcer l’impact visuel. Une fonctionnalité séduisante sur le papier, qui renforce l’aspect premium de l’interface.

Les utilisateurs disposent également d’options de personnalisation avancées, leur permettant de modifier les animations de déverrouillage par empreinte digitale, d’ajuster la couleur et la taille des icônes interactives du launcher Flux, tout en profitant d’un large éventail de widgets et de styles d’écran de verrouillage afin d’adapter l’interface à leurs préférences esthétiques.

Un ensemble cohérent qui offre une expérience à la fois personnelle, expressive et visuellement aboutie.

Une intelligence artificielle omniprésente, mais mesurée

L’un des piliers de realme UI 7.0 reste sans surprise l’intelligence artificielle, intégrée à plusieurs niveaux du système.

En photographie, l’interface introduit un assistant de cadrage intelligent capable d’analyser la scène en temps réel, de suggérer le meilleur angle de prise de vue et même d’expliquer les règles de composition utilisées. Une approche pédagogique intéressante, qui vise à accompagner l’utilisateur vers de meilleurs clichés plutôt que de tout automatiser. L’efficacité réelle dépendra toutefois de la précision des algorithmes et des conditions de prise de vue.

Côté jeu vidéo, realme mise sur AI Gaming Coach, un assistant capable d’analyser les habitudes du joueur afin de proposer des optimisations en temps réel et des conseils personnalisés. Le constructeur reste cependant discret sur la nature exacte des données exploitées et sur le fonctionnement précis de ces recommandations. Un point qui devra être évalué à l’usage.

Une ouverture rare vers l’écosystème Apple

Autre annonce notable : l’interopérabilité avec l’écosystème Apple. realme UI 7.0 permet désormais d’afficher les appels et messages provenant d’un iPhone directement sur un smartphone realme, tout en synchronisant les données de santé issues d’une Apple Watch.

Une compatibilité encore rare sur Android, dans un contexte où les constructeurs ont tendance à privilégier leurs propres écosystèmes. Cette ouverture pourrait séduire les utilisateurs équipés de produits Apple souhaitant basculer partiellement ou totalement vers Android sans rupture brutale.

Des performances en hausse grâce au moteur Flux

Sur le plan technique, realme met en avant les optimisations apportées par son moteur Flux, présenté comme un levier clé pour une meilleure gestion des ressources système. Selon le constructeur, realme UI 7.0 offrirait une réactivité en hausse de 15 %, des performances accrues de 22 % dans les usages quotidiens et une fluidité du défilement améliorée de 29 %, y compris lors de scénarios de multitâche intensifs.

Ces chiffres, fournis par la marque, devront être confirmés par des tests indépendants. L’ajout d’une barre latérale multitâche facilite par ailleurs l’accès rapide aux applications et outils essentiels, sans interrompre l’activité en cours.

Disponibilité : un déploiement progressif dès novembre

realme UI 7.0 est préinstallé sur le realme GT 8 Pro, vitrine technologique de la marque. realme annonce également un déploiement progressif vers d’autres modèles, dont le GT 7 Pro, à partir du mois de novembre. Le calendrier précis reste volontairement vague, mais confirme une volonté d’étendre rapidement cette nouvelle interface à une large partie de son catalogue.