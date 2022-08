11 août 2022 à 00h15 par La rédaction

Realme Watch 3 : une montre connectée pour gérer les appels téléphoniques via Bluetooth pour moins de 70

Realme vient de renouveller sa Watch. Cette montre connectée d'entrée de gamme est la troisième version du fabricant. La nouvelle realme Watch 3 dispose d'un grand écran de 1,8 pouce soit 29 % plus grand que la version précédente. Son cadre métallique est brillant avec une coque arrière incurvée. Elle permet de rester connectés grâce au Bluetooth, qui a d'ailleurs été largement améliorée par le chipset Bluetooth bi-mode et l'algorithme de réduction de bruit par intelligence artificielle.

La montre est également dotée d'une fonction de suivi fitness et santé. La realme Watch 3 est dotée d'un capteur qui suit en temps réel la fréquence cardiaque, le niveau SpO2 (quantité d'oxygène dans le sang) et la qualité du sommeil des utilisateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les amateurs de sport, la montre prend en charge plus de 110 types de modes sportifs, dont la course en extérieur, la boxe, le rameur, le yoga, et bien plus encore. Aucune inquiétude pour les jours de pluie : la montre est conforme à la norme IP68.

Les utilisateurs peuvent consulter tous les paramètres de santé et d'entraînement via l'application realme Link. Cette dernière ne se contente pas d'assurer un suivi, elle fournit également des renseignements à son utilisateur. L'application enregistre en effet les programmes d'entraînement utilisés et fournit une analyse de l'activité. Cette activité est accompagnée de conseils pour les prochaines étapes de l'entraînement selon les résultats de l'entraînement aérobique. Elle suggère même le temps de récupération adéquat après une séance d'entraînement.

La realme Watch 3 est commercialisée au prix de 69,99€.