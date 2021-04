06 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 07 avril 2021 à 06h10

La realme Watch S Pro, une montre connectée haut de gamme à moins de 130 euros

Realme lance sa nouvelle montre connectée phare : la realme Watch S Pro. Cette montre est dotée d'un grand écran tactile AMOLED de 1,39 pouce avec affichage en continu avancé, de 15 modes sportifs, d'une résistance à l'eau de 5 ATM et d'un capteur GPS.

Son grand écran tactile AMOLED est de 1,39 pouce avec une fonction d'affichage permanent. La montre intègre un GPS, qui peut enregistrer votre chemin en mouvement sans avoir besoin d'un téléphone. Sa résistance à l'eau de 5ATM offre une protection jusqu’à 30 minutes à une profondeur de 50 mètres. La realme Watch S Pro peut enregistrer vos activités lorsque vous nagez.

La realme Watch S Pro est aussi équipée de moniteurs de santé, tels qu'un moniteur de fréquence cardiaque en temps réel et un moniteur du niveau de saturation en oxygène dans le sang, pour suivre votre santé et vous alerter en cas d'activité inhabituelle. La montre prend en charge jusqu'à 15 types de mode sport. Le mode Always-On Display permet aux utilisateurs d'obtenir les informations sur l'heure à tout moment et en tout lieu. Elle est alimentée par une puissante batterie de 420 mAh intégrée, dont l'autonomie peut atteindre 14 jours.

La realme Watch S Pro propose plus de 100 cadrans. Elle est livrée avec un bracelet en silicone. Pour plus de commodité, la Watch S Pro peut recevoir presque toutes les notifications d'applications et afficher certaines icônes correspondantes. Elles peuvent être couplées de manière fluide avec les smartphones realme et prennent en charge l'affichage des appels, des SMS et des messages d'applications tierces.

Au prix de 129.99 euros, la realme Watch S Pro est commercialisée en exclusivité sur le site de realme France et sur Amazon.