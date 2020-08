19 août 2020 à 09h49 par Philippe

Realme X50 5G : quatre capteurs à l'arrière, un écran 120 Mhz, et la 5G pour 379 €

Crédit Photo : Realme

Après le realme X50 Pro, le realme X50 5G est le second smartphone 5G lancé en Europe par la marque chinoise. Ce modèle est doté d'un processeur Snapdragon 765G avec 128Go de stockage et une mémoire de 6Go de Ram.

Au niveau de la 5G, il couvre également les 12 principales bandes de fréquence n1, n3, n41, n77, n78 et n79. Le realme X50 5G est équipé d'une double carte SIM. En outre, il permet l'accélération du double réseau Wi-Fi et l'accélération à double canal. Il faut savoir que l'accélération du double réseau Wi-Fi permet de connecter deux réseaux Wi-Fi en même temps pour obtenir un réseau plus stable et plus rapide tout en réduisant la latence.

Son écran est de 6,57 pouces FHD+ de 120Hz. Le realme X50 5G n'est pas seulement doté d'une vitesse 5G, mais aussi d'un affichage ultra fluide à 120 Hz. Cela permet un taux de rafraîchissement 100% plus élevé par rapport à un affichage classique à 60 Hz, qui se traduit par une expérience fluide à chaque balayage de l'écran.

Il se pare également de la nouvelle solution Charge Dart Flash 30W. Il peut être rechargé à 70% en 30 minutes et entièrement rechargé en moins de 57 minutes.

Concernant la photo, cet appareil s'appuie sur une caméra principale de 48 mégapixels, et offre quatre capteurs à l'arrière avec notamment un objectif ultra grand-angle et une Dual Cam à l'avant pour les selfies. Il prend en charge la prise de vue vidéo 4K et possède une bonne stabilisation vidéo. Le realme X50 5G prend en charge les certifications Dolby Atmos et Hi-Res.

Prix et disponibilité

Le realme X50 5G est disponible en 2 couleurs : Argent glacé et Vert sauvage. Il est proposé une seule configuration : 6GB+128GB à 379€.

Ce smartphone est vendu en exclusivité dans les magasins Fnac et Darty ainsi que sur le site français de Realme. Le smartphone realme X50 5G sera proposé avec 30€ remboursés du 17 août au 27 septembre 2020.