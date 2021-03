25 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Le reconditionné serait la nouvelle tendance 2021 ?

Aujourd'hui, acheter un smartphone neuf représente un sacré budget que les Français ne souhaitent plus allouer. D'après le baromètre réalisé par Recommerce, ce serait plus de 110 millions de téléphones qui dorment dans les placards sans être utilisés ; ce qui représente une aberration écologique. En effet, le marché du reconditionné est en forte croissance car les Français cherchent de plus en plus à avoir une consommation responsable et à faire attention à leur porte-monnaie. Autant dire que ce marché a le vent en poupe. Coverd, qui est une assurance spécialisée dans la couverture de smartphone, a décidé de s'intéresser à ces nouveaux comportements et d'en tirer des conclusions : Est-ce que le reconditionné représente la nouvelle tendance 2021 ?

Plus de 30% des Français ont acheté un produit reconditionné en 2021

Les reconditionneurs avaient abordé la pandémie avec prudence. Les acteurs français avaient reconstitué leurs stocks en début d'année, mais craignaient la rupture, alors que les ventes ont explosé avec la généralisation du télétravail. Après quelques soubresauts, les usines ont été adaptées à la situation sanitaire et l'activité a repris à un rythme soutenu. En effet, selon l'étude réalisée par Coverd, il semblerait que les Français soient enclins à passer du côté reconditionné car plus de 30% ont déjà passé le cap en 2021.

64,2% des Français seraient prêts à acheter un smartphone reconditionné

D'après cette même étude, Coverd nous apprend quels sont les objets que les Français seraient prêts à acheter. S'ils sont plus de 64% à être prêts à acheter un smartphone, il semblerait aussi que les tablettes et les ordinateurs (25%) ne soient pas exclus de leur panier. De plus, il semblerait que 24,5% soient prêts à acheter de l'électroménager reconditionné. Autrement dit, tout le secteur semble être prometteur.

84% des Français sont favorables au reconditionné et 72,7% sont séduits par le côté éco-responsable

Le marché du reconditionnement permet de réaliser de bonnes affaires. On trouve des terminaux haut de gamme à moindres frais, 30 à 50% moins chers, par exemple des iPhone vieux de deux à trois ans quelque peu démodés en termes de marketing mais qui n'ont pas beaucoup vieilli sur le plan des performances. Les prix sont légèrement supérieurs à ceux pratiqués sur le marché de l'occasion mais les produits bénéficient de davantage de garanties. C'est ce qui séduit plus de 84% des Français aujourd'hui. De plus, les Français semblent séduits par l'aspect éco responsable (72,7%), le prix (72%) et la garantie (38,2%).

Le reconditionnement connaît déjà un bon succès en France, avec 2,2 millions de téléphones reconditionnés vendus l'an dernier, selon Kantar (pour un total de 20 millions de smartphones vendus). Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et l'obsolescence programmée, le gouvernement a l'intention de pousser encore davantage les feux sous cette activité.

69,1% achèteraient leurs produits reconditionnés en ligne

Grâce à la reconnaissance médiatique d'acteurs comme Recommerce ou encore BackMarket, les Français seraient presque 70% à préférer acheter leur produit reconditionné en ligne. En effet, la mauvaise connaissance des boutiques physiques nous montre que les français ne seraient que 58% à faire le pas d'aller en magasin. Pour aller encore plus loin, ils ne seraient que 5,5% à passer par des réseaux sociaux.

Seulement 25% des Français savent que l'on peut assurer son produit reconditionné Moins mis en avant sur les sites de revente, il est pourtant possible d'assurer son produit reconditionné.