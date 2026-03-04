04 mars 2026 à 00h00 par La rédaction

Reconditionné : Xiaomi et Samsung résistent, Apple domine les ventes mais décroche sur la décote

A l’occasion du Mobile World Congress 2026, le marché du smartphone reconditionné livre un éclairage inédit sur ses dynamiques internes. En s’appuyant sur plus de 300 000 rachats et autant de reventes réalisés en 2025 dans ses 170 points de vente et sur son site, le réseau Easy Cash publie son baromètre annuel de valeur résiduelle. L’étude, élaborée à partir de son outil interne Easy Price, met en évidence un contraste marqué : les modèles d’entrée et de milieu de gamme, notamment chez Xiaomi et Samsung, conservent mieux leur valeur sur un an que les références premium, en particulier celles de Apple.

Un marché arrivé à maturité

En France, environ 3 millions de smartphones reconditionnés sont écoulés chaque année, sur un total de 15 millions d’appareils vendus. Le segment est désormais structuré, professionnalisé, et de plus en plus sensible aux cycles de renouvellement des modèles neufs.

Dans cet environnement, l’écart de valeur résiduelle peut atteindre jusqu’à 20 points de pourcentage sur douze mois. Concrètement, certains modèles ne perdent qu’environ 9 % de leur valeur, quand d’autres dépassent 29 %. Cette différence influe directement sur le budget des consommateurs, qu’ils soient vendeurs via le prix de rachat proposé ou acheteurs, lorsqu’ils arbitrent entre plusieurs générations.

Le calendrier des lancements joue un rôle déterminant. Chaque édition du Mobile World Congress, qui concentre les annonces majeures du secteur, agit comme un accélérateur de décote pour les générations précédentes. L’arrivée de nouveaux modèles sur le marché neuf entraîne mécaniquement un réajustement immédiat des prix sur le marché secondaire.

Xiaomi et Samsung en tête des meilleures valeurs résiduelles

Le classement des modèles les plus stables sur un an est dominé par des appareils accessibles. Le Xiaomi Redmi Note 13 (128 Go) n’abandonne que 8,7 % de sa valeur en un an, soit une baisse limitée à 13,4 euros. Il devance le Samsung Galaxy A15 (128 Go), en recul de 9,8 %, et sa déclinaison 5G (-10,3 %). Le Xiaomi Redmi 9A (32 Go) et le Samsung Galaxy A14 (64 Go) complètent le podium élargi, avec des baisses contenues entre 10 et 12 %.

Ces performances s’expliquent d’abord par un effet plancher. Un smartphone lancé à 219 euros neuf, comme le Galaxy A15, dispose d’une marge de décote mécaniquement plus limitée qu’un modèle commercialisé à plus de 1 000 euros. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S22 Ultra, lancé à 1 259 euros, affiche une décote annuelle de 24,8 % sur le marché du reconditionné.

Mais le prix d’origine ne fait pas tout. La robustesse perçue, la profondeur de la demande en seconde main et le rythme de renouvellement des gammes influencent également la trajectoire d’un modèle. Les appareils de milieu de gamme bénéficient souvent d’une demande régulière, portée par des consommateurs en quête d’un bon compromis entre prix et durabilité.

Apple : forte décote mais volumes records

À l’inverse, les modèles Apple occupent le haut du classement des smartphones qui perdent le plus de valeur sur un an. L’iPhone 15 Plus (128 Go) enregistre une baisse de 29,3 %, soit 231,8 euros. L’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 suivent de près, avec des replis supérieurs à 28 %. Même des modèles plus anciens comme l’iPhone 12 ou l’iPhone 11 Pro affichent des baisses proches de 28 %.

Ce phénomène tient à plusieurs facteurs cumulatifs. D’abord, un prix de départ élevé amplifie mécaniquement le montant de la perte en euros. Ensuite, le rythme annuel des lancements chez Apple entraîne un repositionnement rapide des générations précédentes. Enfin, la forte liquidité du marché secondaire des iPhone accélère l’ajustement des prix : dès qu’un nouveau modèle devient disponible en revente, l’ensemble de la gamme se réaligne.

Pour autant, décote élevée ne signifie pas désamour. Bien au contraire.

Un top 10 100 % iPhone

Malgré des baisses de valeur plus marquées, Apple domine très largement les volumes. Le top 10 des smartphones reconditionnés les plus vendus en 2025 chez Easy Cash est composé exclusivement d’iPhone.

L’iPhone 13 (128 Go) s’empare de la première place, devant l’iPhone 11 (64 Go), leader des deux années précédentes. L’iPhone 12 (64 Go) complète le podium. Les générations plus récentes progressent rapidement : l’iPhone 14 et l’iPhone 15 (128 Go) intègrent le classement, portés par la baisse progressive de leurs prix en seconde main.

Cette domination s’explique par la taille de la base installée d’iPhone en France. Plus un modèle est diffusé sur le marché primaire, plus son offre et sa demande en seconde main sont importantes. Cette profondeur crée un cercle vertueux : les prix s’ajustent rapidement, les transactions sont fluides et les volumes soutenus.

Le marché du reconditionné obéit ainsi à une logique distincte de celle de la valeur résiduelle pure. D’un côté, Xiaomi et Samsung se distinguent par leur stabilité relative sur un an. De l’autre, Apple conserve un leadership incontesté en volume, malgré une décote plus rapide.

Une donnée issue des transactions réelles

Avec 322 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et 4,3 millions de transactions, Easy Cash fait de la téléphonie sa première catégorie (32 % du chiffre d’affaires). Son outil propriétaire Easy Price agrège en continu les prix de rachat et de revente pratiqués dans le réseau, fort d’un historique de 25 ans et de 200 millions d’objets rachetés.

Contrairement à de nombreux indicateurs basés sur des prix affichés, le baromètre repose exclusivement sur des transactions effectives. Une photographie concrète d’un marché désormais mature, où la marque ne suffit plus à garantir la meilleure tenue de valeur, et où les consommateurs arbitrent de plus en plus finement entre prix d’entrée, cycle de renouvellement et potentiel de revente.