27 mars 2022 à 11h21 par Philippe | 28 mars 2022 à 15h01

Reconditionnement smartphones en France : la révolution Largo en marche

Pour infléchir la courbe du chômage, les autorités françaises promeuvent l’économie circulaire. En effet, ce nouveau secteur est censé absorber une partie de la main-d’œuvre en attente d’être recrutée. Dans cette perspective, le marché des smartphones reconditionnés a vu le jour en France, avec près de 15000 personnes qui en tirent leurs revenus, selon les estimations de l’agence SCRIBEO. En outre, un récent sondage IFOP renseigne que 60 % des Français affirment posséder un téléphone de seconde main. Par ailleurs, cette démocratisation des mobiles usagés est à mettre à l’actif de certaines entreprises, notamment Largo qui s’impose désormais comme la référence de la filière. L’actualité de ce fournisseur est marquée par l’automatisation de son processus de conditionnement. Le point sur cette innovation majeure !

Une société à l’écoute de sa clientèle

Vu la qualité de ses produits, Largo est incontestablement l'un des fournisseurs de smartphone reconditionné les plus en avance sur la qualité de son reconditionnement. Ceci s’explique surtout par l’effort constant de ses promoteurs d’offrir la meilleure expérience utilisateur aux clients. Dans cette optique, et comme susmentionné, l’entreprise a récemment investi dans du matériel de dernière génération afin d’automatiser son service de reconditionnement. Mais en attendant d’évoquer l’impact d’une telle acquisition sur le fonctionnement et le rendement de la firme, il importe de rappeler les raisons qui ont motivé cette option.

Satisfaire des utilisateurs de plus en plus exigeants

Même s’ils sont conscients du fait qu’il s’agit de cellulaires reconditionnés et donc pas neufs, les utilisateurs tablent sur une qualité irréprochable des appareils. De ce fait, pour mieux satisfaire les clients, sourcer des téléphones visiblement en bon état ne suffit plus. Il faudra désormais renforcer le dispositif de contrôle technique, de sorte à ne commercialiser que des produits 100% fonctionnels. Forte de cette conviction, l’entreprise Largo a opté pour l’automatisation du processus, complétée par des contrôles d’un technicien.

Mieux faire face à la forte demande sur le marché

Les nombreux avantages reconnus aux téléphones usagés justifient l’explosion de cette filière. Toutefois, les spécialistes opérant en France ne parviennent toujours pas à satisfaire la forte demande enregistrée. Ayant une vision prospective, les dirigeants de Largo ont tôt fait d’anticiper une éventuelle crise sur ce marché. L’automatisation du processus de production est donc l’unique moyen pour tenir le cap.

L’un des défis majeurs de Largo est de réduire le taux de retours de ses téléphones reconditionnés, pour ne pas entacher sa bonne réputation. Ainsi, la modernisation de ses moyens de production devra offrir plus de précision lors des contrôles techniques. Par conséquent, l’entreprise est plus rassurée quant à la fonctionnalité des appareils autorisés à la vente. Le cas échéant, la possibilité qu’ils soient retournés à cause d’un défaut de fabrication est quasi inexistante.

Largo s’offre 6 robots de testing

Pour parfaire son processus de production et se démarquer davantage de la concurrence, Largo n’a pas du tout lésiné sur les moyens. En effet, l’entreprise a fait forte sensation en s’associant avec Ponant Technologies, pour la fabrication de 6 robots personnalisés. Concrètement, ce sont des machines destinées à tester les téléphones de seconde main et dont le fonctionnement correspond aux attentes des techniciens de Largo. Il s’agit d’ailleurs d’une première sur le marché français et qui devrait également faire des émules. Mais pour l’heure, ce fournisseur référence reste l’unique entreprise française pouvant vérifier, en un laps de temps, 37 différents points techniques sur un smartphone.

Quels impacts sur la productivité de l’entreprise ?

De toute évidence, les objectifs escomptés par les fondateurs de Largo en adoptant cette démarche aussi innovante ont été largement atteints. Ainsi, il faut souligner les changements suivants dans le fonctionnement et le rendement de la chaine de production.

La robotisation du processus de reconditionnement des smartphones a notamment permis à Largo de gagner en efficacité. Car, les techniciens n’ont plus besoin de s’occuper des tâches répétitives. Ils ont ainsi le temps de se charger des vérifications a posteriori. Par la même occasion, l’entreprise assure le bien-être de ses employés qui sont désormais moins stressés au travail en raison de la réduction de la pénibilité des tâches.

Une croissance de la production

Créée en 2016, l’entreprise Largo totalise plus de 200000 smartphones reconditionnés jusqu’en 2021. La modernisation de son processus de contrôle technique a permis au fournisseur d’atteindre ce résultat et de s’adapter au rythme d’évolution du marché.

Étant donné que les vérifications techniques sont robotisées, elles deviennent plus objectives. Le processus est donc optimisé à la grande satisfaction de la clientèle.

Un reconditionnement entièrement français

En se dotant des meilleurs équipements de reconditionnement, Largo parvient à internaliser tout son processus de production sur son site nantais. En se procurant des smartphones chez ce fournisseur, les utilisateurs ont la certitude de détenir des appareils aux normes françaises. Il s’agit donc d’une aubaine pour ceux qui sont à la recherche des téléphones usagés de haute qualité.

Une entreprise aux grandes ambitions

Malgré toutes les avancées mentionnées, Largo ne semble pas s’arrêter en si bon chemin. Une hypothèse confirmée par le PDG de l’entreprise qui précise : « Nous sommes fiers d’être le premier acteur français à automatiser certaines phases du processus industriel de reconditionnement de smartphones… Et nous ne comptons pas nous arrêter là ». Cette déclaration de Christophe Brunot résume à elle seule, l’envergure qu’entend prendre ce fournisseur sur le marché français et international. La firme espère davantage améliorer sa capacité de production d’ici fin 2022, à travers deux différentes initiatives. La première consiste à renforcer l’équipe de production, via le recrutement de techniciens locaux. À cela s’ajoute l’élargissement de la surface des opérations de reconditionnement.

Des raisons supplémentaires de s’approvisionner chez Largo

En dehors de l’excellente qualité de reconditionnement proposée par Largo, cette entreprise permet également de lutter contre la pollution environnementale. Étant donné que le recyclage des téléphones participe à la limitation de la production des appareils neufs. Par conséquent, l’empreinte des activités de cette industrie sur la nature est fortement réduite. Par la même occasion, l’entreprise évite la destruction des anciens appareils dont les composantes sont susceptibles de se dégrader et donc de contaminer les nappes phréatiques. En résumé, s’offrir un mobile reconditionné est un acte responsable.