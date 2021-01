11 janvier 2021 à 09h19 par Philippe

Red by SFR : les abonnés mécontents signent une pétition contre l'opérateur SFR

L'opérateur SFR augmente actuellement ses petits forfaits "à vie" de 3 euros. De nombreux clients de Red by SFR sont furieux. Bien que légale, cette pratique récurrente d'augmentation du prix chez l'opérateur SFR provoque la grogne chez les abonnés Red by SFR. A l'heure où nous écrivons ces lignes, une pétition contre cette pratique a déjà réuni plus de 16 000 signatures.

De nombreux abonnés SFR RED reçoivent en ce moment des courriers depuis la fin de l'année 2020 pour les alerter d'une augmentation de tarif, en échange d'une augmentation de la data accessible chaque mois. Il s'agit de 3 € de plus sur la facture. L'inconvénient, c'est que ces abonnés n'ont pas possibilité de refuser cette augmentation. Aucun moyen ne permet de refuser cette offre ni de conserver l'offre actuelle. De nombreux abonnés ont vu leurs forfaits 20 Go ou 30 Go évoluer vers une formule 40 Go/mois pour 8€/mois contre 5€ auparavant.

Cette pratique est tout à fait légale car selon la DGCCRF, SFR a le droit d'augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. L'abonné doit d'abord être prévenu un mois avant par courrier ou mail. Ensuite, l'amélioration de l'abonnement doit uniquement concerner des services télécoms comme les SMS illimités, la data ou un meilleur débit.

Il faut savoir aussi que Red by SFR a récemment changé de stratégie de communication. La mention "sans condition de durée" a été remplacée par la formule "sans prix qui double au bout d'un an". L'opérateur au carré rouge préfère promettre des forfaits "sans prix qui double au bout d'un an". Par contre, SFR joue encore sur les mots... Les tarifs peuvent donc augmenter au bout d'un an et un jour, et également doubler la deuxième année.

La signature massive de cette pétition par tous les abonnés RED by SFR qui se sentent aujourd'hui dupés par la fausse promesse de l'opérateur, fera peut-être réagir SFR en n'augmentant pas automatiquement un prix qui était sensé durer "à vie".