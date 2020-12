09 décembre 2020 à 06h00 par Philippe

Red by SFR augmente fortement la facture de ses abonnés sur les forfaits à 5 euros garantis à vie

De nombreux abonnés SFR RED viennent d'avoir une mauvaise surprise de la part de l'opérateur SFR. Red By SFR vient d'avertir par email certains de ses abonnés que ses forfaits 20 Go à 5 euros par mois allaient subir une hausse de 3 euros par mois dès le mois de janvier 2021.

L'inconvénient, c'est que Red by SFR ne propose aucune possibilité de refuser cette augmentation dans son mail. Aucun moyen ne permet de refuser cette offre et de conserver son offre actuelle. Si cela est votre cas, vous avez peut-être essayé de les contacter par chat sur le site RED et avez remarqué qu'il est quasiment impossible de les contacter car un robot prend le relais et bloque l'accès au service clients lorsqu'il s'agit de cette hausse de tarif.

Lancer une offre à très bas prix et ensuite augmenter fortement le prix sont devenus des pratiques très courantes chez SFR. En septembre 2020, SFR avait déjà augmenté les prix des forfaits RED de 80%, en l'échange de 10 Go de données mobiles supplémentaires. Or, la semaine dernière, l'opérateur au carré rouge récidive sur les forfaits à 5 euros avec 20 Go qui selon l'opérateur, étaient garantis à vie lors de la souscription.

De nombreux abonnés vont voir leur forfait évoluer vers une formule à 40 Go/mois pour 8€/mois contre 5€ auparavant, soit une augmentation de 60%.

En janvier 2020, l'UFC Que Choisir avait aussi dénoncé une augmentation cachée de 3€ par mois, via l'ajout d'une option cybersécurité sur un grand nombre de forfaits.

Cette hausse sera appliquée dès le mois de janvier 2021. SFR est assez habile sur cette pratique d'augmentation de tarif car l'opérateur est conscient qu'il est dans son bon droit malgré que ce type de procédure soit moralement condamnable.

Selon la DGCCRF, SFR a le droit d'augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. L'abonné doit d'abord être prévenu un mois avant par courrier ou mail. Ensuite, l'amélioration de l'abonnement doit uniquement concerner des services télécoms comme les SMS illimités, la data ou un meilleur débit.

Conformément au code de la consommation, en cas de changement de contrat, il faut savoir qu'il est possible de résilier l'abonnement sans frais et sans paiement des mois contractuels restant dus jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.

Malgré tout, ce complément d'information dans le courrier envoyé n'est pas utile de la part de l'opérateur car cette offre est sans engagement, l'abonné n'a donc pas besoin d'attendre 4 mois pour résilier ; Il peut rapidement souscrire à une offre concurrente chez un autre opérateur en gardant son numéro grâce à son code RIO.

En cette fin d'année, SFR pratique une nouvelle fois cette politique commerciale en cassant les prix sur ses forfaits. Vu que cette pratique d'augmentation de tarif semble devenir récurrente chez SFR, il se pourrait donc que ses offres actuelles à bas prix augmentent fortement dans les prochains mois ou années à venir sans que l'abonné puisse refuser cette augmentation…