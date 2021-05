12 mai 2021 à 07h03 par Philippe | 12 mai 2021 à 09h10

RED by SFR : l'UFC-Que Choisir porte plainte pour pratiques commerciales trompeuses

L'UFC-Que Choisir vient de porter plainte contre SFR pour "pratiques commerciales trompeuses" devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Depuis la fin de l'année 2020, l'opérateur SFR impose des hausses de forfaits à ses clients alors qu'il s'était engagé à ne pas augmenter les tarifs de ses forfaits à 5 € sensé durer "à vie". Red By SFR avait averti par email l'ensemble de ses abonnés que ses forfaits 20 Go et 30 Go à 5 euros par mois subissaient une hausse de 3 euros.

L'inconvénient, c'est que Red by SFR ne proposait pas la possibilité de refuser cette augmentation dans son mail. Aucun moyen ne permet de refuser cette offre et de conserver l'offre souscrite.

Lancer une offre à très bas prix et ensuite augmenter fortement le prix sont devenus des pratiques très courantes chez SFR. En septembre 2020, SFR avait commencé à augmenter les prix des forfaits RED de 80%, en l'échange de 10 Go de données mobiles supplémentaires. Fin décembre 2020, l'opérateur au carré rouge récidivait sur les forfaits à 5 euros avec 20 Go qui selon l'opérateur, étaient garantis à vie lors de la souscription.

Il faut savoir aussi que SFR n'avait pas hésité à employer l'expression " garantis à vie " sur Twitter pour certifier que le maintien du prix initial des forfaits souscrits serait garanti. L'opérateur avait même en place une campagne publicitaire " RED by SFR. C'est vert. C'est clair ". A l'heure où nous écrivons ces lignes, une pétition contre cette pratique a déjà réuni plus de 30 000 signatures.

Pour l'association, "les pratiques mises en œuvre par l'opérateur sont clairement trompeuses car SFR a sciemment induit les consommateurs en erreur en faisant du maintien dans le temps du prix initial des forfaits RED by SFR l'argument massue pour convaincre les consommateurs de grossir les rangs de ses abonnés. "

Rappelons qu'en 2018, l'UFC-Que Choisir avait déjà obtenu 30 000 euros de dommages et intérêts de SFR pour l'intégration dans ses conditions générales de clauses qui avaient été jugées illicites et abusives par la cour d'appel de Paris.

La plainte déposée par l'UFC-Que Choisir auprès du procureur de la République de Paris a pour but de faire condamner SFR et de permettre aux abonnés concernés d'être indemnisés.