29 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Red Magic 6 : des smartphones gaming avec des écrans rapides et réactifs

Le constructeur chinois Nubia prévoit de lancer en France deux nouveaux smartphones surpuissants les RedMagic 6 et 6 Pro.

Ces deux modèles ont un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une fréquence d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 500 Hz. Les RedMagic 6 et 6 Pro ont un écran AMOLED à taux de rafraîchissement à 165 Hz, qui s'actualise avec 21 images de plus par seconde que les écrans à 144 Hz. Il réduit le décalage et rend les visuels encore plus fluides pendant les jeux.

La gamme RedMagic 6 intègre également Touch Choreographer, une technologie qui ajuste automatiquement le taux de rafraîchissement pour empêcher un déchirement de l'image lorsque plus d'images sont nécessaires et réduit lorsque le taux de rafraîchissement maximal n'est pas nécessaire, ce qui se traduit par une expérience visuelle plus confortable et une économie de batterie.

Pour garantir des vitesses d'affichage importantes tout en n'affectant pas la durée de vie de la batterie, la gamme RedMagic 6 a intégré la technologie CPHY-DSI, qui est présent dans les technologies vidéo avancées telles que la VR et la RA, le CPHY augmente le taux de transmission des images de haute qualité de deux fois plus qu'auparavant et utilise 20 à 50% d'énergie en moins.

L'écran FHD+ AMOLED de 6,8 pouces a également un rapport d'écran de 20: 9 avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un rapport écran/châssis de 91,28%. Les performances des couleurs ont une profondeur de couleur de 10 bits et le DCI-P3. La luminosité maximale est de 630 nits et le rapport de contraste est aussi élevé que 1000000: 1. Le capteur d'empreintes digitales de 6e génération se trouve également sous l'écran.

Une expérience de jeu optimale

La série RedMagic 6 intègre le nouveau système de refroidissement multidimensionnel ICE 6.0 avec un ventilateur turbo intégré. Le ventilateur turbo intégré peut atteindre jusqu'à 20000 tours / min et la conception du conduit d'air pour le flux d'air augmente le coefficient de transfert de chaleur de l'air de 500%. Le système ICE 6.0 intègre aussi une grande feuille de cuivre, recouvrant la batterie, tandis qu'une chambre à vapeur se trouve derrière la carte mère, connectée par un gel thermique afin que les jeux exigeants sur le plan graphique restent fluides et froids sur les RedMagic 6.

Le ventilateur turbo intégré utilise un moteur sans balai, est économe en énergie qui est silencieux avec 28 décibels. L'arrière du RedMagic 6 Pro utilise une plaque arrière de dissipation thermique de qualité aérodynamique. Le matériau sélectionné est un alliage d'aluminium de qualité aéronautique hautement conducteur thermiquement avec une conductivité thermique de 200 W / (mK). Ce matériau améliore la dissipation thermique et la conductivité thermique de la coque arrière et peut réduire la température tactile de la surface du fuselage de 3 à 5 degrés en moyenne (pour le RedMagic 6 Pro uniquement).

Le Dual-core Ice Dock est équipé d'un système double avec deux ventilateurs et deux semi conducteurs pour améliorer le refroidissement.

La série RedMagic 6 est renforcée par le Qualcomm Snapdragon 888. La partie CPU utilise la dernière architecture Kryo 685 et ajoute un nouveau noyau super large Cortex-X1 avec une cadence maximale jusqu'à 2,84 GHz, augmentant les performances du processeur du Qualcomm Snapdragon 888 de 25%. L'architecture GPU utilise le nouveau Adreno 660, qui améliore les performances de rendu graphique permettant aux joueurs d'exécuter des scènes complexes de jeux en douceur. Le processeur Qualcomm Snapdragon 888 intègre le moteur AI de sixième génération de Qualcomm, avec une puissance de calcul améliorée allant jusqu'à 26 TOPS, tandis que les performances par watt sont 3 fois supérieures à celles du Qualcomm Snapdragon 865.

La série RedMagic 6 est équipée de RAM LPDDR5 et de stockage UFS 3.1. Par rapport à la mémoire LPDDR4x à double canal, la bande passante d'entrée/sortie du LPDDR5 a été augmentée de 3200 Mbps à 5500 Mbps. Grâce à cela, les RedMagic 6 offrent une vitesse de récupération et de mise en cache des applications plus rapide, et même si plusieurs applications sont ouvertes en arrière-plan, elle peut toujours fonctionner correctement, sans se soucier des limitations de performances de la mémoire.

La série RedMagic 6 est également équipée d'une nouvelle mémoire flash phare UFS3.1, prenant en charge les spécifications HS-G4, et dispose d'une bande passante monocanal de 11,6 Gbps, soit deux fois les performances d'UFS 2.1. Il présente des avantages évidents en termes de vitesse lors de l'exécution de grands jeux et un processus de chargement fluide. La mémoire Flash UFS3 .1 prend également en charge trois nouvelles fonctionnalités : amélioration de l'écriture, veille profonde et notifications de réglage des performances ; l'enrichisseur d'écriture vise à augmenter la vitesse d'écriture en utilisant le cache SLC simulé pour atteindre les performances d'écriture cibles ; la mise en veille permet à l'appareil d'entrer dans un état de faible consommation.

En termes de réseau, la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G intègre une solution 5G complète du modem 5G de troisième génération de Qualcomm au modem antenne Snapdragon X60 5G et au système de radiofréquence. Il a des performances plus fortes, une

couverture plus large et des vitesses plus élevées. Avec de nombreux avantages tels qu'une latence plus faible, il peut atteindre une vitesse de téléchargement allant jusqu'à 7,5 Gbps et une vitesse de téléchargement de 3 Gbps.

La solution 5G utilise une SA et une NSA dual mode et prend en charge les bandes n1/n3/n41/n77/n78 et d'autres bandes de fréquences du réseau. Par rapport au Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E ajoute une nouvelle bande de fréquences de 6 GHz en plus des bandes de fréquences originales de 2,4 GHz et 5 GHz. La gamme de fréquences est de 5925 à 7125 MHz, comprenant 7 canaux de 160 MHz, 14 canaux de 80 MHz, 29 canaux de 40 MHz et 60 canaux de 20 MHz augmentant la capacité de transmission sans fil. Actuellement, les téléphones mobiles prenant en charge le Wi-Fi 6E ont un débit sans fil maximal de 3,6 Gbit / s, soit 1200 Mbps plus rapide que le Wi-Fi 6 à 2400 Mbit / s et a une latence plus faible.

RedMagic OS 4.0: des optimisations pour plus de fluidité

La gamme RedMagic 6 fonctionne sur un système logiciel personnalisé sous Android 11. Le logiciel RedMagic OS 4.0 apprend des habitudes de ses utilisateurs et a la possibilité de précharger les applications fréquemment utilisées à l'avance pour obtenir l'effet d'une utilisation plus rapide. La planification intelligente du CPU, du GPU et de la mémoire peut réagir rapidement lorsque des performances sont requises, raccourcissant les temps de chargement tels que le démarrage, le démarrage de l'application, le chargement du jeu et la réponse de l'écran tactile. En outre, le système de rendu peut déclencher des ressources associées pour les scènes avec des taux de rafraîchissement différents afin de garantir une fréquence d'images stable pour les scènes à fort rafraîchissement et une économie d'énergie intelligente pour les scènes à faible rafraîchissement. La technologie de compression de mémoire RAM Boost, étend la mémoire virtuelle, de sorte que la mémoire 12G est utilisée comme la mémoire 18G. Plus il y a de mémoire, plus les réponses du système sont rapides et plus le jeu est fluide.

Magic Write 2.0 est une technologie brevetée d'optimisation rapide de lecture-écriture développée exclusivement par RedMagic. Grâce à la classification intelligente du contenu et des caractéristiques des fichiers, il peut réaliser l'optimisation systématique de la synchronisation d'écriture sur disque et de la distribution mixte asynchrone, en tenant compte de la concurrence asynchrone et de l'écriture série.

RedMagic OS 4.0 améliore également la fonction Touch Choreographer qui peut rendre la fréquence d'images plus stable jusqu'à 50%. Le taux de rafraîchissement de l'écran est dynamiquement décalé et optimisé en temps réel, le réduisant ou le montant selon les besoins.

Prix et disponibilité

Le RedMagic 6 12GB+128GB (Noir Eclipse) sera commercialisé à 599 € et le RedMagic 6 Pro 16GB+256GB (Moon Silver) à 699 € à partir du 15 avril.