18 novembre 2024 à 07h48 par La rédaction | 18 novembre 2024 à 08h57

Redémarrage mystère des iPhone : l'explication est là !

Récemment, les forces de l'ordre américaines ont été confrontées à un mystère : des iPhone saisis redémarraient spontanément, même dans des environnements sécurisés. Qu'est-ce qui pouvait bien expliquer ce comportement étrange ?

iOS 18.1 : une sécurité renforcée, mais au prix de controverses

La réponse se trouve dans la dernière mise à jour d'iOS. En effet, iOS 18.1 intègre une nouvelle fonctionnalité de sécurité très discrète : un iPhone qui n'a pas été déverrouillé pendant 72 heures redémarre automatiquement. Cette mesure a pour but de renforcer considérablement la protection des données, en les rendant inaccessibles en cas d'intrusion et en garantissant la conformité aux réglementations comme le RGPD.

Un obstacle pour les autorités ?

Si cette fonctionnalité est une excellente nouvelle pour la sécurité des utilisateurs, elle pose un véritable casse-tête pour les autorités. En effet, un iPhone verrouillé pendant plusieurs jours devient beaucoup plus difficile à pirater, même pour les outils d'enquête les plus sophistiqués. Cette mesure rend les investigations plus complexes et pourrait limiter l'accès aux preuves numériques.

Comment ça marche ?

Techniquement, Apple a mis en place un nouveau protocole de sécurité qui fait passer l'iPhone d'un mode AFU (After First Unlock) à un autre mode plus sécurisé BFU (Before First Unlock) après une période d'inactivité. Ce changement rend l'extraction des données beaucoup plus complexe, notamment pour les outils d'enquête légale.

Une démonstration parlante

La chercheuse en sécurité Jiska Classen a réalisé une démonstration vidéo qui illustre parfaitement ce mécanisme de redémarrage automatique après 72 heures d'inactivité.

Un bras de fer entre Apple et les autorités

Cette nouvelle fonctionnalité vient s'ajouter à une longue liste de tensions entre Apple et les autorités. En effet, la firme de Cupertino a toujours refusé de créer une porte dérobée dans ses produits, invoquant des raisons de sécurité et de confidentialité. Cette nouvelle mesure renforce encore cette position et risque d'attiser les critiques.

See the latest iOS inactivity reboot in action!iOS 18 comes with improved anti-theft measures. Three days w/o unlock, the iPhone will reboot, preventing thieves from getting your data. (1/4) pic.twitter.com/H24Tfo1cSr — Jiska (@naehrdine) November 13, 2024