26 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Redmi 14C : un sérieux challenger sur le marché des smartphones d'entrée de gamme

Xiaomi s'immisce dans la rentrée des classes avec le Redmi 14C. Xiaomi veut frapper fort sur le segment des smartphones d'entrée de gamme avec son nouveau modèle Redmi 14C. Alors que les géants du marché dévoilent leurs flagships haut de gamme, le constructeur chinois propose un smartphone particulièrement offrant un bon compromis entre performances et prix.

Au niveau de son design, son boîtier de 8,22 mm est doté d'un cadre plat et d'un nouveau design d'appareil photo circulaire. Il est proposé en noir avec une finition en verre classique. Il existe en 3 coloris : noir, vert, et bleu.

Un écran confortable pour une utilisation prolongée

Le Redmi 14C est doté d'un écran de 6,88 pouces avec une définition HD+ de 1 640 par 720 pixels. Le fabricant a aussi mis l'accent sur le confort visuel en obtenant les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) et Flicker Free. Ces certifications garantissent une réduction significative de la lumière bleue et un affichage sans scintillement, limitant ainsi la fatigue oculaire lors de longues sessions d'utilisation. De plus, la technologie DC dimming offre un réglage plus naturel de la luminosité.

Au cœur de ce smartphone se trouvent un processeur octa-core MediaTek Helio G81-Ultra et une batterie de 5160mAh. Un chargeur rapide de 18W est également fourni.

Un appareil photo polyvalent

Il est équipé d'un appareil photo principal de 50 Mpixels et d'une caméra avant de 13 Mpixels conçue pour aider les utilisateurs dans des conditions de faible luminosité. Le Redmi 14C est doté de fonctions qui permettent d'améliorer les photos et les vidéos. Par exemple, filmCamera offre une gamme de filtres qui permettent d'ajouter une touche d'originalité aux photos et vidéos, tandis que l'anneau de lumière douce de la caméra avant, au niveau du logiciel, illumine l'écran pour un éclairage naturel et équilibré dans les environnements peu éclairés. Les utilisateurs peuvent également profiter d'une fonction "Embellir" pour mettre en valeur leurs meilleurs atouts sur chaque photo.

Le Redmi 14C se distingue aussi par plusieurs autres améliorations notables. Son capteur d'empreintes digitales, stratégiquement placé sur le côté, offre un déverrouillage rapide. De plus, l'appareil conserve la précieuse prise jack 3,5 mm, assurant une compatibilité universelle avec les écouteurs et casques audio. Enfin, l'augmentation significative du volume sonore de 150% par rapport à la génération précédente permet d'entendre plus clairement les appels, les médias et les notifications, même dans les environnements bruyants.

Prix et disponibilité

Le Redmi 14C est disponible dans les configurations 4+128 Go au prix de 159€ et 8+256 Go au prix de 179€.