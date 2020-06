23 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Redmi 9 de Xiaomi, un smartphone d'entrée de gamme avec 4 quatre caméras

Le fabricant chinois Xiaomi lance en France son nouveau smartphone d'entrée de gamme Redmi 9 doté d'une configuration de quatre caméras à l'arrière intégrant des fonctionnalités telles que le kaléidoscope et le Palm Shutter pour déclencher une photo à distance d'un simple geste de la main.

Le Redmi 9 arbore un grand écran FHD+ Dot Drop de 6,53 pouces. Il est certifié TÜV Rheinland pour atténuer la lumière bleue et dispose du verre Corning Gorilla.

Côté performances, le Redmi 9 dispose d'un processeur MediaTek Helio G80 ainsi qu'une batterie de 5020mAh. Le Redmi 9 est compatible avec la charge rapide à 18W.

Au niveau du design, il possède un dégradé de couleur à l'arrière et une texture ondulée anti-empreintes digitales. Le capteur d'empreintes digitales sur le dos du Redmi 9 est conçu pour épouser le bloc photo et est entouré d'un design circulaire, ce qui le rend encore plus facile à manipuler et à déverrouiller.

Ce modèle intègre également plusieurs fonctionnalités prisées par la communauté : port jack de 3,5mm, port infrarouge, NFC, support double SIM et un tiroir MicroSD.

Le Redmi 9 est disponible en trois coloris : Gris Carbone, Vert Rivage et Violet Aurore au prix de 159,90€ pour la version 3GB+32GB et 189,90€ pour la version 4GB+64GB. Il est disponible sur Mi.com, les Mi Stores, Orange.fr, SFR.fr, Free, Fnac, Darty, Electro Dépôt, Conforama, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Casino, Coriolis, Welcom, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC.