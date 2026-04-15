15 avril 2026 à 06h25 par Philippe

Redmi A7 Pro : Xiaomi joue la carte du low cost avec 6000 mAh et écran 120 Hz

Avec le lancement du Redmi A7 Pro, Xiaomi franchit une nouvelle étape dans sa stratégie sur l’entrée de gamme. Pour la première fois, la série Redmi A accueille une déclinaison “Pro”, symbole d’une montée en ambition, sans pour autant renier son ADN : proposer des smartphones accessibles, centrés sur l’essentiel. À travers ce modèle, le constructeur entend séduire un public large, en combinant autonomie record, grand écran et premières briques d’intelligence artificielle.

Derrière une fiche technique maîtrisée et un positionnement tarifaire agressif, le Redmi A7 Pro tente de redéfinir les standards du smartphone à petit prix.

Un écran XXL pensé pour le confort quotidien

Dès la prise en main, le Redmi A7 Pro affiche clairement ses intentions. Avec une dalle LCD de 6,9 pouces, il se positionne parmi les smartphones les plus imposants de sa catégorie. Un choix assumé, qui privilégie le confort visuel, notamment pour les usages les plus répandus : navigation sur les réseaux sociaux, streaming vidéo ou consultation web.

L’écran ne se contente pas de sa taille. Il propose un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, encore rare sur ce segment tarifaire, garantissant une navigation fluide. Sa luminosité maximale de 800 nits lui permet également de rester lisible en extérieur, un point souvent critiqué sur les modèles d’entrée de gamme.

Xiaomi met aussi en avant sa technologie Wet Touch 2.0, capable de maintenir une bonne réactivité tactile même avec les doigts humides qui est d’ailleurs un détail qui prend tout son sens dans un usage quotidien. À cela s’ajoutent des certifications TÜV Rheinland et un réglage DC dimming, destinés à limiter la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée.

Une autonomie taillée pour durer

L’un des arguments majeurs du Redmi A7 Pro réside dans son endurance. Équipé d’une batterie de 6000 mAh, le smartphone promet plus de deux jours d’utilisation sur une seule charge. Dans le détail, le constructeur évoque jusqu’à 49 heures d’appels, 35 heures de lecture vidéo ou encore 77 heures de musique.

Au-delà de l’autonomie brute, Xiaomi insiste également sur la durabilité de sa batterie. Celle-ci serait capable de conserver plus de 80 % de sa capacité après 1000 cycles de charge, un point crucial à l’heure où la longévité des appareils devient un critère d’achat déterminant.

La recharge reste en revanche modeste, plafonnée à 15 W. Le terminal propose néanmoins une charge inversée de 7,5 W, permettant de dépanner ponctuellement d’autres appareils, comme des écouteurs sans fil.

Des performances modestes mais cohérentes

Sous le capot, le Redmi A7 Pro ne cherche pas à rivaliser avec les modèles plus haut de gamme. Il embarque une puce Unisoc T7250, accompagnée de 4 Go de RAM, extensibles virtuellement jusqu’à 8 Go, et d’un stockage UFS 2.2 pouvant atteindre 128 Go.

Une configuration qui le destine clairement à un usage basique : messagerie, navigation web, vidéo ou applications du quotidien. Les amateurs de jeux exigeants devront en revanche passer leur chemin. Ce choix technique permet toutefois de maintenir un équilibre entre performances et coût, en ligne avec le positionnement du produit.

Autre compromis notable : l’absence de compatibilité 5G. Le smartphone se limite à la 4G, un point qui pourrait freiner certains utilisateurs, notamment sur des marchés où la 5G est déjà largement démocratisée.

L’intelligence artificielle s’invite dans l’entrée de gamme

C’est sur le terrain logiciel que Xiaomi tente de se démarquer. Le Redmi A7 Pro est le premier de sa série à intégrer Xiaomi HyperOS dans sa version la plus récente. Une évolution majeure qui ouvre la porte à de nouvelles fonctionnalités intelligentes.

Le smartphone bénéficie notamment de l’intégration de Google Gemini, permettant une assistance contextuelle et des interactions plus naturelles. À cela s’ajoute la fonction “Entourer pour chercher”, qui facilite la recherche visuelle directement depuis l’écran.

Xiaomi introduit également HyperIsland pour améliorer le multitâche, ainsi qu’un écosystème d’interconnexion renforcé entre ses différents appareils. Une stratégie qui vise à fidéliser les utilisateurs en les intégrant dans un environnement cohérent.

Photo : l’essentiel, avec quelques touches d’IA

Sur le volet photographique, le Redmi A7 Pro reste fidèle à son positionnement. Il embarque un double capteur principal de 13 mégapixels, épaulé par des optimisations logicielles. Le capteur agrandi permet une meilleure captation de la lumière, tandis que le HDR+ améliore l’équilibre des images.

Le mode nuit, disponible à l’avant comme à l’arrière, permet de capturer des clichés plus détaillés en faible luminosité. La caméra frontale de 8 mégapixels assure quant à elle des selfies corrects, avec des fonctions d’embellissement intégrées.

Quelques fonctionnalités viennent enrichir l’expérience, comme AI Sky, qui permet de modifier le ciel des photos, ou encore un mode Document transformant le smartphone en scanner portable.

Un design sobre et des fonctionnalités pratiques

Malgré son positionnement économique, le Redmi A7 Pro soigne sa présentation. Avec une épaisseur de 8,15 mm et un poids de 210 g, il reste relativement confortable en main compte tenu de son grand format.

Disponible en noir, bleu et vert, il adopte un design simple mais efficace, avec une bague décorative autour du module photo. L’équipement est complet pour cette gamme : capteur d’empreintes latéral, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, port jack 3,5 mm et certification IP52.

Xiaomi ajoute également un volume boosté jusqu’à 200 %, un atout pour les environnements bruyants.

Un rapport qualité-prix agressif

Proposé à partir de 129 euros pour la version 4 Go + 64 Go, et 159 euros pour la déclinaison 128 Go, le Redmi A7 Pro s’inscrit pleinement dans la stratégie de Xiaomi : offrir un maximum de fonctionnalités à un prix plancher.

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