10 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Redmi Pad 2 : la tablette abordable de Xiaomi qui vise l'essentiel sans compromis

Alors que le marché des tablettes se segmente entre modèles ultra-premium et tablettes d’entrée de gamme parfois trop limitées, Xiaomi mise sur l’équilibre. Avec sa Redmi Pad 2, la marque chinoise revient à l’offensive en proposant une tablette qui associe écran soigné, fonctionnalités connectées, autonomie généreuse et prix agressif.

Un grand écran lumineux et protecteur pour les yeux

Au cœur de l’expérience Redmi Pad 2, on trouve une dalle LCD de 11 pouces, en résolution 2.5K (2560 x 1600 pixels) avec 274 ppi. Ce choix assure un bon niveau de détail pour le visionnage de vidéos, la navigation web ou le jeu occasionnel. Son taux de rafraîchissement AdaptiveSync de 90 Hz garantit une fluidité accrue, même dans les scènes rapides.

Sensible au confort visuel, Xiaomi a intégré plusieurs technologies de protection : certification TÜV Rheinland, réduction de la lumière bleue (via logiciel), dimming DC pour atténuer les scintillements et respect du rythme circadien. Ces éléments font de la Redmi Pad 2 un outil adapté à un usage prolongé, sans fatigue excessive pour les yeux.

L’écran est soutenu par une configuration audio à quatre haut-parleurs, avec prise en charge du Dolby Atmos et du Hi-Res Audio.

Appareil photo : simple mais efficace

La Redmi Pad 2 ne mise pas tout sur la photographie, mais elle propose des capteurs suffisants pour les besoins essentiels. À l’arrière, on trouve un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.0, un format 1/4" et une taille de pixel de 1,12 μm. Il permet d’enregistrer des vidéos en Full HD (1080p) à 30 images par seconde, mais aussi en 720p à 30 ips, avec différents modes comme Photo, Vidéo, Document, Téléprompteur ou encore HDR, offrant un minimum de flexibilité pour la prise de vue.

À l’avant, la caméra frontale de 5 mégapixels, avec une ouverture f/2.2 et un capteur 1/5", propose également une taille de pixel de 1,12 μm. Elle autorise l’enregistrement vidéo en 1080p ou 720p à 30 ips, ce qui s’avère suffisant pour les appels vidéo, les visioconférences ou quelques selfies occasionnels.

HyperOS 2 : une tablette qui s’intègre dans votre quotidien numérique

La Redmi Pad 2 fonctionne sous le tout nouveau HyperOS 2, une interface développée par Xiaomi sur la base d’Android 15. Ce système se distingue par son intégration poussée à l’écosystème de la marque, facilitant une expérience fluide et unifiée entre les différents appareils Xiaomi. Il permet notamment de recevoir ses appels directement sur la tablette, dès lors que le smartphone est à proximité.

La connexion mobile peut également être partagée en un instant grâce à une activation simplifiée du hotspot. Enfin, le presse-papiers partagé offre la possibilité de copier un texte ou une image sur un appareil, puis de le coller sans effort sur un autre, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’une tablette.

Ces outils simplifient l’usage multi-écrans et permettent une transition fluide entre les appareils Xiaomi, dans une logique de continuité numérique. On passe d’un appareil à l’autre sans avoir à déverrouiller ou reconnecter quoi que ce soit : tout est pensé pour l’instantanéité et l’efficacité.

Performances solides et usage nomade

Xiaomi a opté pour le processeur MediaTek Helio G100 Ultra, un SoC conçu pour répondre aux besoins du quotidien. Que ce soit pour naviguer sur internet, regarder des vidéos, faire défiler les réseaux sociaux ou jouer de manière occasionnelle, ce processeur assure une expérience fluide et réactive.

Selon les configurations, la tablette est proposée avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour un tarif d’entrée de 199 €, ou en version plus performante avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne à 299 €.

Pour garantir une autonomie solide, Xiaomi a intégré une batterie de 9000 mAh capable d’assurer une journée complète d’usage intensif, voire plusieurs jours en usage modéré. Cette batterie est compatible avec la charge rapide 18 W, pour un rechargement simplifié au quotidien. Par ailleurs, une déclinaison 4G est proposée. Elle embarque deux emplacements SIM et s’adresse particulièrement aux utilisateurs nomades ou aux professionnels qui souhaitent rester connectés en permanence, sans dépendre d’un réseau Wi-Fi. Cette version est annoncée à 249,90 €, un tarif bien positionné pour ceux qui cherchent une solution mobile complète.

Accessoires utiles : pour le travail et la créativité

Xiaomi accompagne sa Redmi Pad 2 de deux accessoires pensés pour enrichir l’expérience utilisateur. Le Redmi Smart Pen, vendu à 69,90 €, offre une latence très faible, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une activation dès 10 grammes de pression. Il permet une prise de note fluide, naturelle et précise, idéale pour les étudiants, les artistes ou les utilisateurs en télétravail. À cela s’ajoute la Redmi Pad 2 Cover, proposée à 29,90 €, qui assure une protection intégrale de la tablette. Son design intègre un mode de veille/réveil automatique à l’ouverture et à la fermeture, ainsi qu’un support réglable pour maintenir la tablette à l’angle souhaité. Ces deux accessoires transforment la tablette en véritable outil de productivité et de créativité.

Des offres de lancement attractives

À l’occasion de son lancement en France, prévu du 25 juin au 22 juillet, Xiaomi propose plusieurs offres promotionnelles pour renforcer l’attrait de la Redmi Pad 2. Un premier bundle associe la tablette en version Wi-Fi à un smartphone Redmi Note 14 Pro 5G pour un prix total de 499 € au lieu de 599 €. Grâce à un bonus reprise de 100 € sur le smartphone, le pack revient à 399 €, ce qui en fait une proposition très compétitive. Une seconde offre combine la Redmi Pad SE 8,7 pouces avec le Redmi Note 14, à 299 € au lieu de 369 €, avec un bonus de reprise de 50 € ramenant le prix final à seulement 249 €.