06 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

Redmi Turbo 5 : Xiaomi veut briser les limites avec une batterie de 9 000 mAh et une charge rapide de 100 W

Depuis plusieurs années, la batterie demeure l’un des critères essentiels dans le choix d’un smartphone. Si les performances et les écrans ne cessent d’évoluer, l’autonomie reste une préoccupation majeure pour les utilisateurs. Et sur ce terrain, Xiaomi semble bien décidé à frapper un grand coup avec sa future série Redmi Turbo 5, qui pourrait inaugurer une nouvelle ère pour les smartphones grand public.

D’après des fuites en provenance de Chine, relayées par le leaker réputé Digital Chat Station (DCS) sur Weibo, l’un des modèles de la gamme Redmi Turbo 5 serait équipé d’une batterie géante de 9 000 mAh, accompagnée d’une recharge ultra-rapide de 100 W. Une combinaison encore jamais vue sur un appareil “classique”, c’est-à-dire sans design renforcé ou encombrant.

Une batterie monocellule en silicium-carbone : compacte et puissante

Cette prouesse serait rendue possible grâce à une batterie en silicium-carbone monocellule, technologie qui permet d’augmenter considérablement la densité énergétique sans alourdir ni épaissir le smartphone. Le silicium, combiné au carbone, offre une meilleure conductivité et une plus grande capacité de stockage d’énergie que le lithium-ion traditionnel.

Cette innovation, déjà utilisée dans plusieurs modèles haut de gamme chinois comme le OnePlus 15, le Vivo X300 ou encore l’Oppo Find X9 permet de franchir la barre symbolique des 9 000 mAh tout en conservant un format standard. Autrement dit, le Redmi Turbo 5 pourrait offrir une autonomie de plusieurs jours, sans sacrifier la finesse ni le confort d’utilisation.

Une charge ultra-rapide à 100 W

Pour accompagner cette énorme capacité, Xiaomi prévoirait une recharge filaire de 100 W, un niveau déjà maîtrisé par la marque sur certains modèles premium. Une telle puissance permettrait de recharger complètement la batterie en moins de 40 minutes, compensant la lenteur habituellement associée aux très grandes batteries.

Cette combinaison avec capacité extrême et recharge ultra-rapide, pourrait transformer l’expérience utilisateur : un seul chargeur, quelques minutes de branchement, et plusieurs jours d’autonomie à la clé.

Des versions 7 500 et 9 000 mAh selon les modèles

Les fuites laissent entendre que deux configurations principales seraient prévues :

Un Redmi Turbo 5 standard, équipé d’une batterie de 7 500 mAh et propulsé par le MediaTek Dimensity 8500 (gravé en 4 nm par TSMC).

Un Redmi Turbo 5 Pro (ou Pro Max), doté de la batterie de 9 000 mAh et animé, selon les variantes, par le Dimensity 9500e ou le Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm.

Ces puces de dernière génération promettent des performances haut de gamme, notamment sur le plan de la gestion énergétique et de l’intelligence artificielle, avec des cœurs Cortex-X925 et des GPU Immortalis-G925 dernier cri.

Vers un prototype encore plus ambitieux : 10 000 mAh en test

Mais Xiaomi ne s’arrêterait pas là. D’après Digital Chat Station, un prototype de smartphone équipé d’une batterie de 10 000 mAh serait déjà en phase de test dans les laboratoires du constructeur. Ce modèle, encore expérimental, viserait à repousser les limites de l’autonomie tout en conservant une conception à cellule unique ce qui est une première mondiale si elle venait à être commercialisée.

Toutefois, il reste peu probable que ces versions surpuissantes soient distribuées en dehors de la Chine dans un premier temps. Historiquement, les modèles dotés de batteries XXL voient leur capacité légèrement réduite sur les marchés européens, pour des raisons de certification et de conformité aux normes.

Redmi, de “marque abordable” à pionnier technologique

Longtemps considérée comme la filiale “low-cost” de Xiaomi, Redmi s’impose désormais comme une marque à part entière, capable d’expérimenter des innovations majeures avant leur arrivée sur les flagships du groupe.

Les récents Redmi K90 Pro Max et Redmi Turbo 4 ont déjà démontré la capacité de la marque à combiner puissance, design et accessibilité. Le Redmi Turbo 5 s’inscrirait dans cette continuité, mais avec un positionnement résolument technologique : un smartphone performant, endurant et tourné vers le grand public.

Un lancement prévu pour début 2026

Selon les informations disponibles, la présentation officielle de la série Redmi Turbo 5 serait prévue entre décembre 2025 et janvier 2026. Un calendrier qui permettrait à Xiaomi d’ouvrir l’année avec un message fort : celui d’un constructeur capable de marier puissance, autonomie et innovation.

L’arrivée de batteries de 9 000 mAh voire 10 000 mAh, pourrait redéfinir nos usages. Finies les recharges quotidiennes, place à des smartphones réellement endurants. Cette révolution, amorcée par les fabricants chinois, pourrait pousser Samsung, Apple et consorts à accélérer sur le terrain de la densité énergétique.

Vers une nouvelle ère de l’autonomie ?

L’idée de smartphones capables de tenir plusieurs jours sans recharge n’est plus une utopie. Grâce aux avancées du silicium-carbone, la prochaine génération d’appareils pourrait offrir autonomie, puissance et finesse sans compromis.

Le Redmi Turbo 5 pourrait ainsi devenir le premier véritable “téléphone d’endurance” moderne, capable de faire basculer le marché sur la volonté à une course effrénée de modèle de smartphone avec une grande autonomie.