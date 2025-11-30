30 novembre 2025 à 09h01 par Philippe

Rentrée 2026 : les portables bientôt bannis des lycées ?

Le président Emmanuel Macron a relancé vendredi dernier le débat sur la place du téléphone portable dans les établissements scolaires. Lors d’un échange avec des lecteurs de la presse régionale en déplacement à Mirecourt dans les Vosges, il a évoqué la possibilité d’étendre aux lycées l’interdiction déjà en vigueur dans les collèges, visant ainsi à recentrer l’école sur l’apprentissage et la vie collective.

Cette annonce, qui pourrait entrer en vigueur dès la rentrée 2026, intervient dans un contexte où les usages numériques chez les adolescents sont scrutés de près par l’Éducation nationale et les chercheurs en sciences sociales.

Une volonté de « déconnexion » au service de l’apprentissage

Selon l’exécutif, l’objectif principal de cette mesure serait de protéger les jeunes des effets néfastes d’une exposition constante aux écrans : distractions en classe, dépendance numérique, cyberharcèlement, ou encore perturbation du climat scolaire.

Les premiers bilans de l’interdiction dans les collèges semblent encourageants. L’expérimentation menée avec des casiers ou pochettes pour récupérer les téléphones a permis, selon le gouvernement, de constater une amélioration de la concentration et une diminution des tensions liées à l’usage des écrans.

Les professionnels et syndicats partagés

Si l’idée séduit sur le principe, sa mise en œuvre suscite de nombreuses interrogations concrètes. Chefs d’établissement et syndicats se montrent sceptiques face aux contraintes logistiques que représente une interdiction à grande échelle, soulignant la difficulté d’organiser et de sécuriser la gestion de centaines, voire de milliers, de téléphones dans de grands lycées.

Certains mettent également en doute l’efficacité de la mesure, craignant qu’elle soit facilement contournée pendant les pauses ou les trajets, ce qui en limiterait l’impact réel. Au-delà de la simple question de l’accès aux appareils, des voix s’inquiètent enfin de l’enjeu éducatif : l’addiction au numérique et les usages problématiques ne se résument pas à la présence d’un téléphone en classe, et beaucoup estiment qu’un accompagnement pédagogique et une véritable éducation au numérique seraient plus pertinents qu’une interdiction stricte..

Les enjeux sociétaux derrière l’annonce

Cette initiative dépasse la simple question des téléphones : elle touche aux rapports des jeunes avec la technologie, à la manière dont la société encadre le temps scolaire et la vie collective, et à la responsabilité de l’école face à des usages numériques devenus omniprésents.

En imposant un cadre plus strict, le gouvernement tente de répondre à une double exigence : améliorer le climat scolaire tout en protégeant les adolescents d’une exposition excessive aux écrans. Mais le pari est risqué. Une mesure trop restrictive pourrait générer un rejet massif, voire accentuer certaines inégalités liées à l’accès aux outils numériques ou à la surveillance parentale.

Une mesure encore à l’état de projet

Pour l’heure, aucune décision formelle n’a été prise. Le ministre de l’Éducation nationale examine actuellement la faisabilité technique et pédagogique de cette extension de l’interdiction. Le calendrier, les modalités exactes et les sanctions éventuelles restent donc à préciser.

Les observateurs s’accordent à dire que le succès de cette initiative dépendra non seulement de sa mise en œuvre pratique, mais également de la capacité des pouvoirs publics à l’accompagner par une politique globale d’éducation au numérique et de soutien aux établissements.

L’annonce d’une possible interdiction des téléphones portables au lycée, prévue dès la rentrée 2026, illustre le défi que représente la régulation du numérique dans l’enseignement secondaire. Entre volonté de recentrage sur l’apprentissage et nécessité d’adaptation aux usages contemporains des adolescents, le débat reste ouvert.

Les prochains mois seront décisifs pour savoir si cette mesure pourra transformer concrètement le quotidien des lycéens ou si elle restera avant tout un symbole d’une politique éducative en quête de repères dans un monde hyperconnecté.

