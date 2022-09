12 septembre 2022 à 00h15 par Philippe | 12 septembre 2022 à 07h57

Rentrée scolaire : quels sont les impacts sur les applications de paiement et de recrutement ?

A l'occasion de cette rentrée, Data.ai met en avant les applications dont l'utilisation a été impactée par les vacances ou la rentrée scolaire.

En effet, durant les avances d'été, la plateforme a observé une augmentation des applications de paiement, avec une croissance notamment due aux vacances entres amis ou en famille qui nécessite des dépenses, et donc de nombreux virements.

La rentrée, elle, est favorable aux téléchargements des applications de recrutements. En effet dans son rapport, une augmentation des téléchargements des applications telles que Indeed Job Search ou encore Pôle emploi a été constatée, cette période étant forte en offre et en demande d'emplois.

Les vacances d'été, une période qui profite aux applications de paiement

Lydia, première application de paiement en France, a montré une forte croissance de téléchargements cet été. En, effet, durant cette période estivale (mai-juin 2022), les téléchargements de Lydia sur iOS et Google Play en France ont augmenté de 40% par rapport à février-avril 2022. Et ces données ont augmenté de 35% d'une année sur l'autre. Data.ai a également remarqué une croissance de téléchargement sur cette même période de l'application Pumkin, deuxième application de paiement en France.

Tricount, voit également ses les téléchargements accroître durant l'été. En France, ils ont augmenté de 70% par rapport à février-avril 2022. Et ces données au niveau mondial ont augmenté de 35%.

Indeed Job Search, première application de recrutement, voit son nombre de téléchargements augmenter de 33% à la rentrée

La rentrée est propice au recrutement et à la recherche d'emploi. Indeed Job Search première application de recrutement en France suivie de Linkedin et Pôle emploi, augmentait son nombre d'utilisateur de 624 milles en septembre 2021. Cette forte croissance mensuelle des téléchargements en septembre 2021 pourrait être due aux récents diplômés de l'université qui ont terminé leurs études pendant l'été et qui recherchent des emplois de débutants ou de diplômés pour commencer.

On observe également deux autres pics de croissance de téléchargements des applications de recrutement : Janvier, 35% et Mars, 30%. Cette croissance pourrait être due à des professionnels plus expérimentés qui cherchent à changer de carrière ou d'emploi au cours de la nouvelle année.