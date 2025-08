05 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Réparer son iPhone dans les Apple Store coûte moins cher : Apple rejoint le Bonus Réparation

Depuis le 1er août 2025, les Apple Store français appliquent officiellement le Bonus Réparation, une aide publique qui permet de réduire le coût des réparations sur les appareils électroniques hors garantie. Cette avancée concrétise une annonce faite la veille par Apple, marquant l'intégration de ses boutiques au dispositif mis en place par l’État en 2022 dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC). Objectif : encourager la réparation plutôt que le remplacement, lutter contre l’obsolescence programmée et alléger la facture des consommateurs.

Jusqu’à récemment, seuls certains réparateurs indépendants agréés – disposant du label QualiRépar – pouvaient appliquer cette réduction. Désormais, les Apple Store en France rejoignent ces rangs, ce qui représente une avancée notable, à la fois pour les utilisateurs d’iPhone, de Mac ou d’iPad, et pour le secteur de la réparation durable dans son ensemble.

Une remise immédiate, sans formalités

Grâce à l’obtention du label QualiRépar, les Apple Store peuvent appliquer automatiquement le Bonus Réparation sur certaines réparations. Pour les consommateurs, la démarche est transparente : il suffit de prendre rendez-vous dans une boutique Apple, et si le diagnostic confirme l’éligibilité, la remise est appliquée automatiquement sur la facture finale.

Les montants sont fixés par type d’appareil :

25 € de remise pour la réparation d’un iPhone ou d’un iPad hors garantie,

50 € de réduction pour les Mac, à condition que le devis dépasse 150 €.

La remise couvre uniquement les réparations matérielles effectuées en boutique (Genius Bar), sur des appareils appartenant à des particuliers, non couverts par une garantie constructeur ou une assurance. Sont notamment concernés les remplacements de batteries, écrans, caméras ou haut-parleurs — des interventions cruciales au bon fonctionnement de l’appareil.

Une réparation Apple, avec pièces officielles et sans compromis

Apple met en avant un avantage clé de son intégration au programme : en passant directement par ses Apple Store, les clients bénéficient de pièces officielles, ce qui garantit la compatibilité et le maintien des fonctionnalités comme Face ID, Touch ID ou True Tone. Une assurance qui fait souvent défaut chez certains réparateurs tiers, même agréés.

Prenons un exemple concret : le remplacement de la batterie d’un iPhone 15 Pro, normalement facturé 109 €, revient désormais à 84 € avec le Bonus Réparation. Une économie bienvenue, qui rend la réparation plus compétitive face à l’achat d’un appareil neuf.

Une mesure encore perfectible, mais prometteuse

Il est important de noter que le bonus ne s’applique pas aux réparations effectuées à distance ou via le site web d’Apple. Seuls les rendez-vous physiques dans les Apple Store sont concernés, ce qui limite l’accès au programme pour les personnes éloignées d’un centre Apple. De plus, les partenaires de réparation autorisés par Apple ne sont, pour l’heure, pas intégrés au dispositif.

L’Apple Watch, quant à elle, reste en dehors du champ d’application du bonus, ce qui pourrait évoluer si le programme venait à s’élargir à d’autres catégories de produits.

Une stratégie qui s’inscrit dans la durabilité

L’intégration des Apple Store au Bonus Réparation s’inscrit dans une stratégie de durabilité plus large portée par Apple. Depuis plusieurs années, la marque valorise la réparabilité et la longévité logicielle de ses appareils. Certains modèles d’iPhone bénéficient de mises à jour iOS pendant six à sept ans, prolongeant considérablement leur durée de vie. Des appareils comme l’iPhone Xr ou l’iPhone 11 continuent de recevoir les dernières mises à jour, alors même qu’ils ont plusieurs années au compteur.

Face à une concurrence Android qui propose désormais jusqu’à sept ans de mises à jour (chez Google, Samsung ou Honor), Apple conserve néanmoins une position solide, d’autant que ses appareils affichent souvent un bon indice de réparabilité et une valeur de revente élevée.

Reprendre la main sur le parcours de réparation

Avec ce dispositif, Apple renforce aussi le contrôle sur son écosystème de réparation. En incitant les utilisateurs à se rendre directement dans ses boutiques, la marque réduit leur dépendance à des réparateurs tiers, tout en répondant aux exigences croissantes en matière de réparabilité et de responsabilité environnementale.

Le Bonus Réparation, en rendant les réparations Apple plus abordables, pourrait ainsi participer à changer les comportements : moins de remplacements systématiques d’appareils, plus de réparations encadrées, sûres et durables.

Une évolution bienvenue pour les consommateurs et la planète

Avec cette décision, Apple rejoint enfin les acteurs majeurs de la réparation responsable en France. Certes, la remise reste modeste, mais elle constitue un signal fort en faveur de l’économie circulaire. Elle facilite l’accès à des réparations de qualité, tout en prolongeant la durée de vie des produits technologiques que nous utilisons au quotidien.