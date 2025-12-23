23 décembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Répartition des sites 5G en France : l'Arcep fait le point sur les déploiements au 30 septembre 2025

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) vient de mettre à jour son observatoire des déploiements commerciaux 5G provenant des données des opérateurs au 30 septembre 2025.

En prenant en compte l'ensemble des bandes de fréquences utilisées pour fournir un service 5G (3,5 GHz, 2100 MHz et 700 MHz), l'Arcep dénombre 68 385 sites équipés en 5G en France métropolitaine dont 42 895 sites en bande 3,5 GHz.

- 32 853 sites ouverts dans la bande 700 et 800 MHz (Free Mobile et Orange)

- 28 595 sites ouverts dans la bande 1800 et 2 100 MHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR)

- 42 895 sites ouverts dans la nouvelle bande 3,5 GHz (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR).

Au 30 septembre 2025, le nombre de site 5G était de 16 486 pour Bouygues Telecom, 21 853 chez Free, 14 775 pour Orange et 15 271 pour l'opérateur SFR.