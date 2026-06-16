16 juin 2026 à 00h00 par La rédaction

Réseaux 2G et 3G : 4,5 millions de cartes SIM encore concernées en France

À quelques mois de l’arrêt programmé des réseaux 2G en France métropolitaine, la transition vers les technologies mobiles plus récentes connaît une accélération notable. Les derniers chiffres publiés par l’Arcep montrent une baisse plus marquée du nombre de cartes SIM encore utilisées dans des équipements limités à la 2G ou à la combinaison 2G/3G. Une évolution encourageante pour les opérateurs et le régulateur, même si plusieurs millions de terminaux restent concernés par cette mutation technologique majeure.

Une transition devenue incontournable

L’extinction progressive des réseaux mobiles de deuxième et troisième génération constitue l’un des chantiers les plus importants actuellement engagés dans les télécommunications françaises. Les opérateurs ont déjà annoncé leurs calendriers de fermeture de ces infrastructures historiques afin de réallouer les fréquences radio aux technologies plus modernes, notamment la 4G et la 5G.

Pour suivre cette transition, l’Arcep a mis en place en septembre 2025 un observatoire trimestriel dédié aux cartes SIM encore actives dans des terminaux ne prenant en charge que la 2G ou les réseaux 2G et 3G. Cet outil vise à mesurer l’efficacité des campagnes d’information et d’accompagnement menées par les opérateurs auprès de leurs clients.

La quatrième édition de cet observatoire, arrêtée au 31 mars 2026, intervient dans un contexte particulier : l’extinction des réseaux 2G n’est plus une perspective lointaine. Certaines communes françaises ont déjà vu leurs infrastructures concernées être mises hors service, tandis que l’échéance nationale approche rapidement.

Une accélération marquée de la migration au premier trimestre 2026

Les données collectées auprès de Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR révèlent une nette accélération du renouvellement des équipements.

Au cours du premier trimestre 2026, le nombre de cartes SIM utilisées dans des terminaux compatibles uniquement avec la 2G ou avec les réseaux 2G et 3G a diminué de 688 000 unités. À titre de comparaison, la baisse enregistrée lors du trimestre précédent s’élevait à 394 000 unités.

Cette évolution traduit une prise de conscience croissante des utilisateurs face à la disparition imminente de ces réseaux historiques. Les campagnes de communication des opérateurs, combinées au remplacement naturel des équipements vieillissants, semblent désormais produire des effets plus visibles.

Malgré cette accélération, le volume restant demeure important. À la fin du mois de mars 2026, près de 4,5 millions de cartes SIM étaient encore associées à des terminaux incompatibles avec la 4G ou la 5G.

Les terminaux exclusivement 2G restent nombreux

L’évolution la plus significative concerne les équipements fonctionnant exclusivement sur le réseau 2G.

Sur les trois premiers mois de l’année 2026, le parc de cartes SIM installées dans ce type de terminaux a reculé de 17,1 %. À titre de comparaison, la baisse observée pour l’ensemble des équipements 2G et 3G/2G s’établit à 13,2 %.

Cette catégorie représente à elle seule près de 60 % de la diminution totale enregistrée durant le trimestre. Autrement dit, la majorité des utilisateurs qui abandonnent les anciennes technologies proviennent aujourd’hui du segment le plus critique pour les opérateurs : celui des appareils exclusivement compatibles avec la 2G.

Malgré cette dynamique favorable, environ 2 millions de cartes SIM restent encore actives dans des terminaux de ce type à la fin du premier trimestre 2026.

Le secteur MtoM accélère également sa modernisation

La transition ne concerne pas uniquement les téléphones mobiles utilisés par le grand public. Une part importante des cartes SIM 2G est intégrée dans des équipements de communication entre machines, souvent regroupés sous l’appellation MtoM (Machine-to-Machine).

Ces dispositifs équipent notamment des systèmes d’alarme, des terminaux de paiement, des équipements industriels, des compteurs communicants ou encore des dispositifs de télésurveillance.

Là aussi, la migration s’accélère. Le nombre de cartes SIM 2G utilisées pour des services MtoM a reculé de 21,5 % au premier trimestre 2026, contre seulement 9,2 % trois mois auparavant. Cette progression témoigne d’une mobilisation accrue des entreprises et des gestionnaires d’infrastructures, conscients des conséquences que pourrait avoir l’arrêt définitif du réseau 2G sur leurs équipements connectés.

Pour les usages grand public (voix, SMS et internet mobile) la baisse atteint également un niveau élevé, avec un recul de 14 % contre 9,5 % à la fin de l’année 2025.

Une présence désormais marginale, mais encore significative

Rapportées à l’ensemble du parc mobile français, les cartes SIM encore utilisées dans des terminaux exclusivement 2G représentent désormais une proportion relativement faible.

Pour les services destinés au grand public, elles ne constituent plus que 1,5 % de l’ensemble des cartes SIM actives. Dans le secteur MtoM, leur part atteint encore 3 %.

Ces pourcentages peuvent sembler modestes à l’échelle du marché national, mais ils représentent toujours plusieurs millions d’équipements qui devront être remplacés ou mis à niveau dans les prochains mois.

Or, chaque terminal restant constitue potentiellement un utilisateur ou une organisation susceptible de perdre tout accès au réseau mobile lors de l’arrêt définitif de la 2G.

Une mobilisation qui doit encore s’intensifier

Si les indicateurs publiés par l’Arcep montrent que la migration s’accélère enfin, le régulateur estime que le rythme actuel devra encore progresser pour garantir une transition fluide.

Avec environ 2 millions de cartes SIM encore présentes dans des équipements exclusivement compatibles 2G, la marge de manœuvre se réduit à mesure que l’échéance approche. Les opérateurs devront poursuivre leurs campagnes d’information, tandis que les particuliers, les entreprises et les collectivités devront identifier les équipements concernés avant qu’ils ne deviennent inutilisables.

L’extinction de la 2G et de la 3G marque une étape historique dans l’évolution des réseaux mobiles français. Elle permettra de libérer des ressources radio précieuses pour améliorer les performances des réseaux 4G et 5G, mais elle impose également un vaste effort de modernisation des équipements encore dépendants de technologies apparues il y a plus de trois décennies.

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